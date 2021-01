Quello che al momento si sa su "Noi", il remake italiano di "This is us"

Il 9 febbraio su Fox tornerà la quinta stagione di This is us, attualmente in pausa dal 12 gennaio, mentre su Amazon Prime Video sono disponibili le prime quattro stagioni.

In attesa dei nuovi episodi, l'attenzione dei fan italiani della serie tv incentrata sulle vicende della famiglia Pearson a cavallo tra passato, presente e futuro è concentrata su Noi, una serie italiana che sarà il remake di This is us.

Lo scorso maggio, nel corso di un colloquio con la testata hollywoodiana specializzata in cinema e tv "Deadline", la bomba era stata sganciata da Riccardo Tozzi, presidente della casa di produzione italiana Cattleya. Oltre ad annunciare che Gomorra si concluderà con laquinta stagione, Tozzi aveva anche rivelato che era in cantiere una serie tv remake italiano di This is us. "C'è la Rai dietro all'aggiornamento italiano del prodotto di punta NBC, che attualmente è intitolata Noi" scrisse Deadline.

Quindi la prima notizia, per chi se la fosse persa, è che sì, ci sarà un adattamento italiano di This is us. Ovviamente a causa della pandemia ci sono stati ritardi, e altri ce ne saranno, ma la produzione, almeno per il momento, è confermata.

Quando andrà in onda "Noi", remake di "This is us"?

Conseguentemente, è difficile a oggi dire quando andrà in onda Noi. Se tutto va bene, la prima stagione sarà trasmessa a fine 2021, o più probabilmente nel 2022: non ci sono notizie ufficiali sulle riprese, quindi si tratta di previsioni e non di pianificazioni.

Dove si vedrà "Noi"?

A dispetto di quanto riportato da Deadline a maggio 2020, inoltre, non si ancora nulla di certo neanche dove si vedrà il remake nostrano di This is us: potrebbe essere la Rai, ma qualche giorno fa c'è stata una dichiarazione che ha rimescolato le carte. In un'intervista a Francesco Canino su Il Fatto Quotidiano, Serena Rossi, oltre a parlare di Mina Settembre, ha risposto così alla domanda "C'è un no di cui si è pentita?": "Questo glielo saprò dire tra qualche tempo. Da poco Netflix mi ha proposto di partecipare alla versione italiana di This Is Us ma si trattava di un contratto di quattro anni e non me la sono sentita. Durante le vacanze di Natale ho visto la serie originale, che è un capolavoro, e mi sono chiesta se ho fatto la scelta giusta. Sarebbe stato bello, ma è troppo impegnativo avendo un figlio di cinque anni".

Rossi non cita la Rai, ma parla di una proposta di Netflix. E quindi, Noi sarà una fiction trasmessa dalla Rai o una nuova serie tv italiana di Netflix? Non ci sono notizie ufficiali, ma si possono fare un paio di ipotesi.

La prima è che la Rai abbia ceduto i diritti sulla produzione della serie a Netflix. Questa ipotesi potrebbe essere spiegata col fatto che a giugno Eleonora Andreatta ha lasciato la direzione di Rai Fiction per trasferirsi a Netflix, e che quindi potrebbe essersi portata dietro Noi, che la Rai potrebbe aver mollato il progetto di un altro remake come Tutto può succedere, che riprendeva l'americana Parenthood.

La seconda possibilità è che, invece, la Rai non abbia affatto ceduto Noi, che quindi potrebbe essere una co-produzione tra Rai Fiction e Netflix insieme a Cattleya. Una collaborazione che ha già avuto successo in passato, ad esempio con la serie Nero a metà. Se così fosse, magari Serena Rossi ha ricevuto la proposta da Netflix, ma ciò non escluderebbe la possibilità di vedere Noi sulla Rai.

Quali attori faranno parte del cast di "Noi"?

A ottobre, Alberto Fuschi di Spettacolo Italiano aveva rivelato su Twitter il possibile cast di Noi: "Lino Guanciale e Serena Rossi, quasi sicuramente Jack e Rebecca Pearson; Pilar Fogliatti, Eugenio Franceschini, Alberto Boubakar Malanchino, Alessandra Angeli, Miguel Gobbo Diaz, Stefania Sandrelli, Riccardo Manera, Raniero Monaco di Lapio". Ma dopo il rifiuto di Serena Rossi, tutto potrebbe tornare in discussione.

Almeno per ora, l'unico nome che sembra confermato è quello di Lino Guanciale nei panni che in This is us sono di Jack, il protagonista interpretato dal grandissimo Milo Ventimiglia (Jess di Una mamma per amica - Gilmore Girls, per chi non conoscesse This is us). Non si sa chi sarà l'equivalente italiano di Mandy Moore - Rebecca.

Lino Guanciale, nella foto qui sotto, è un attore che abbiamo visto e apprezzato in molte serie tv e fiction. Per citare alcuni titoli, è tra i personaggi principali di: Che Dio ci aiuti, Non dirlo al mio capo, L'allieva e La porta rossa.