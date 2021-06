Strappare lungo i bordi: tutte le anticipazioni sulla serie Netflix di Zerocalcare

Annunciata lo scorso dicembre 2020, Strappare lungo i bordi è la nuova serie animata a cui il fumettista italiano Zerocalcare sta lavorando per Netflix. Disegnata e ideata da Michele Rech (aka Zerocalcare), questa serie, prodotta da Movimenti Production e Bao Publishing, punta a portare sulla piattaforma streaming i personaggi ideati dal fumettista, questa volta, sotto forma di animazione. È alta l'attesa da parte dei fan che dopo il film del 2018, "La profezia dell'armadillo", potranno tornare a godere della sottile ironia del disegnaotore di storie toscano, questa volta trasportata sul piccolo schermo e in versione animata. Ma cosa sappiamo finora di questo nuovo titolo Netflix e soprattutto, quando uscirà Strappare lungo i bordi sul catalogo della piattaforma di streaming? Scopriamolo insieme.

Strappare lungo i bordi: Zerocalcare parla della data di uscita su Netflix

A darci i primi indizi sulla data di uscita di Strappare lungo i bordi su Netflix, è lo stesso fumettista di Arezzo che si presenta al pubblico con lo pseudonimo di Zerocalcare che, ha rassicurato i fan sulla data di uscita della serie pubblicando le prime tavole del progetto dalle quali ci fa sapere che la serie "uscirà non tra una settimana ma manco tra un anno. 'Na via de mezzo". Ed è così che lo stesso Zerocalcare ci lascia intendere che dobbiamo aspettare ancora un po' prima di vedere il suo prodotto finito sul colosso dello streaming.

Ciao, mi sono svegliato friccicarello pensando Dai fammi aggiornare il mondo su come procede la serie per @NetflixIT



— zerocalcare (@zerocalcare) June 17, 2021

Strappare lungo i bordi: di cosa parla e cosa aspettarci

Strappare lungo i bordi è la prima serie del fumettista aretino e sarà ambientata nel suo universo narrativo con tutti i suoi classici personaggi come Secco, Sarah, l'Amico Cinghiale e l'iconico Armadillo, il vero e proprio main character della serie la cui voce è stata affidata all'interprete Valerio Mastandrea. Zerocalcare aveva come obiettivo un prodotto animato seriale da diverso tempo per sfruttare di più il mezzo visivo, più immediato e legato alla comunicazione della contemporaneità. Con questa nuova storia, per Netflix, il fumettista potrà sperimentare un nuovo modus operandi per avvicinarsi ancora di più al pubblico con una forma comunicativa più immediata del fumetto che prevede un tempo di lettura più diluito nel tempo.