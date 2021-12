Le nuove foto ufficiali di The Witcher 2 mostrano tutte le anticipazioni sulla trama

A pochissimi giorni dall'uscita dei nuovi episodi arrivano nuove immagini inedite della seconda stagione di The Witcher che ci permettono di dare un primo guardo ai risvolti di trama di questo nuovo capitolo della serie tratta dai romanzi fantasy di Andrzej Sapkowski. Cosa dobbiamo aspettarci quindi da The Witcher 2? Senza dubbio ul rapporto tra Geralt di Rivia e Ciri sempre più intenso come mostrato già dal trailer rilasciato poche settimane fa da Netflix. Anche dalle nuove foto di The Witcher 2 emerge la crescita del legame tra questi due personaggi ma si vede anche l'arrivo di Geralt alla roccaforte di Kaer Morhen. Sarà mostrato, infatti, il periodo invernale dei Witcher in cui, chiusi nei loro castelli, si dedicano all'addestramento di nuove reclute e a bere in compagnia.

Tra vecchi personaggi e new entry nel cast, tra cui Vesemir, Coën, Eskel, Francesca e Lambert, The Witcher si prepara a regalare ai suoi numerosissimi fan tante nuove emozioni. Questa nuova stagione, inoltre, si differenzierà rispetto alla prima per una trama meno complessa, con pochi salti temporali e una storyline più lineare per far sì che il pubblico possa essere facilitato nella visione degli episodi.

Qui il trailer ufficiale di The Witcher 2

Le nuove immagini di The Witcher 2

Quando esce The Witcher 2 su Netflix

La seconda stagione di The Witcher farà il suo debutto sulla piattaforma di streaming dal 17 dicembre in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio.