The Witcher 3: tutto quello che sappiamo sulla nuova stagione

La sua seconda stagione è uscita su Netflix lo scorso dicembre e ancora una volta è stata un enorme successo di pubblico. Stiamo parlando di The Witcher, la serie fantasy di Netflix, tratta dall'omonimo videogioco, che ha saputo fare breccia nel cuore delle persone soprattutto grazie al suo protagonista, il personaggio di Geralt Di Rivia interpretato dall'affascinante Henry Cavill. Ma cosa sappiamo finora sulla terza stagione della serie? E quando potremo vedere i nuovi episodi sul catalogo della piattaforma di streaming? Scopriamolo insieme.

Le new entry nel cast di The Witcher 3

Robbie Amell è entrato ufficialmente nel cast di The Witcher 3. L'attore di Upload, infatti, ha firmato il contratto con la nota serie fantasy di Netflix per interpetare il personaggio di Gallatin, un combattente dei guerriglieri Scoia'tael che combatterà per Nilfgaard. Tra le altre new entry del cast troviamo anche Meng'er Zhang, Hugh Skinner e Christelle Elwin.

La trama di The Witcher 3

Cosa succederà in The Witcher 3? Geralt sarà alle prese con il nascondere Ciri da tutti quelli che vogliono catturarla per evitare che la sua famiglia appena riunita venga distrutta ancora una volta. A dargli una mano c'è Yennefer che condurrà i due alla fortezza di Aretuza dove la ragazza potrà scoprire qualcosa in più sui suoi poteri. Nascondersi, però, non sarà facile e i due si ritroveranno invischiati in una battaglia tra magia nera, tradimenti, corruzione e tanto altro ancora.

Quando esce The Witcher 3 su Netlfix

Per ora non c'è una data di uscita ufficiale del terzo capitolo di The Witcher ma possiamo immaginare che i nuovi episodi saranno disponibili sulla piattaforma di streaming tra la fine di quest'anno e i primi mesi del prossimo anno.