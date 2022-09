La serie da guardare su Prime Video se cercate qualcosa di leggero e divertente

A.P. Bio

Diciamoci la verità: ogni tanto staccare un po', far riposare il cervello guardando qualcosa di leggero (anzi leggerissimo, cit.) fa solo bene. Solo che non è facile trovare una sitcom, o comunque una serie tv comica bella, ma anche poco impegnativa e disponibile in streaming.

Ma se siete abbonati a Prime Video, abbiamo un suggerimento che può fare al caso vostro. Ci riferiamo ad A.P. Bio, serie comedy disponibile dal 1° agosto sulla piattaforma streaming di Amazon con le prime due stagioni (su quattro, le altre due al momento sono a pagamento).

In estrema sintesi, la serie ha per protagonista Glenn Howerton (ovvero Dennis Reynolds di C'è sempre il sole a Philadelphia) nei panni di Jack Griffin, un professore di filosofia cacciato da Harvard che si ritrova a insegnare biologia in un liceo di una città dell'Ohio che si chiama Toledo (non quella in Spagna). Se vi ha incuriosito, continuate a leggere la nostra recensione.

Di cosa parla A.P. Bio

Jack Griffin, nello specifico, è stato mandato via dall'università più importante e famosa degli USA a causa di un tentativo di aggressione a un collega anziano, ed è stato soppiantato nel suo lavoro dei sogni da una specie di "amico" ma anche rivale, e ora nemico, che in effetti ha molto più successo di lui come filosofo e autore di libri.

E così Jack torna appunto a Toledo, la cittadina dove è cresciuto, va a vivere nella casa della madre (molto religiosa) recentemente morta e viene assunto per insegnare nella classe avanzata di biologia (il titolo della serie sta appunto per advanced placement biology). Del resto, anche se in teoria lui è un prof. di filosofia, dà comunque prestigio a un liceo qualunque di una cittadina qualunque degli Stati Uniti.

Il punto, però, non è tanto la specializzazione da insegnante di Jack, quanto la sua ferma convinzione, fin dall'inizio, di non insegnare mai, mai niente relativo alla materia per cui è stato assunto. Non che voglia insegnare filosofia, eh: no lui non vuole proprio insegnare, e tra l'altro neanche mettersi dei pantaloni che non siano di una tuta.

E allora che cosa fa Jack con la sua classe di studenti diligenti e appassionati di biologia? Semplice: li usa come collaboratori/cavie/complici per i suoi piani "malvagi", che riguardano principalmente la missione che si è dato, e cioè stroncare la carriera di colui che ha preso il suo posto ad Harvard. Ci fermiamo qui per non spoilerare altri dettagli sulla trama. In genere vi suggeriremmo di guardare il trailer, ma in questo caso vi invitiamo alla visione di questo promo di Italia Uno (dove A.P. Bio è andata in onda).

Perché guardare A.P. Bio

In tutta onestà, è bene chiarire una cosa: A.P. Bio non è un capolavoro, non è ai livelli di Friends o di altre sitcom di culto, e a dirla tutta la seconda stagione è in calo rispetto alla prima.

Se vi consigliamo di vederla, dunque, è proprio per la sua leggerezza. Non ci sono trame complesse da seguire, non ci sono particolari colpi di scena, i personaggi sono tutti fondamentalmente delle macchiette (e tra una stagione e l'altra cambiano anche diversi studenti).

Insomma, si ride in leggerezza del cinismo di questo strano insegnante e dei suoi studenti che ondeggiano tra la delusione per non poter studiare la materia che amano e l'impegno nell'aiutare i piani di Jack, se non altro per mantenere una buona media voti.

E poi ci sono i personaggi comprimari, dal preside e la sua segretaria alle colleghe insegnanti, e in una puntata - non vi diciamo quale - c'è persino una partecipazione da guest star del mitico Christopher Lloyd (sì, Doc di Ritorno al futuro).

Perché, come dicevamo all'inizio di questo articolo, ogni tanto fa bene far riposare il cervello con qualcosa di leggero, per ridere, senza troppi pensieri, delle debolezze di questo professore. Mica si può sempre guardare cose impegnative, del resto.

Voto: 7