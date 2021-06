Army of the Dead entra nella top 10 dei film più visti di sempre su Netflix

Ha debuttato su Netflix lo scorso 21 maggio ed è già entrato nella top 10 dei film più visti della piattaforma di streaming, Army of The Dead, di Zack Snyder, si conferma un successo di pubblico con ben 72 milioni di visualizzazioni da parte degli utenti del servizio nelle prime quattro settimane di presenza nel catalogo. Con "viewrs" si intende anche chi ha guardato il film per almeno 5 minuti ma, in attesa di ulteriori dati, possiamo classificare Army of the Dead tra i film più visti di sempre del colosso dello streaming. La storia della squadra di mercenari pronta a mettere a segno la rapina del recolo dopo un'epidemia di zombie ha saputo conquistare il pubblico a casa con un racconto avvincente, divertente e fuori dal comune.

La top 10 dei film più visti su Netflix

Oltre alla new entry di Army of the Dead, il film più visto in straing su Netflix resta il film d'azione Tyler Rake, diretto da Sam Hargrave e interpretato da Chris Hemsworth con 99 milioni di visualizzazioni, seguito da Bird Box, il sci-fi con Sandra Bullock che ha lanciato anche la challenge omonima, con 89 milioni di streaming, segue Spencer Confidential con Mark Wahlberg con 85 milioni di spettatori. Anche 6 Underground ha ottenuto un notevole successo di pubblico con 83 milioni di utenti seguito da Murder Mystery con Adam Sandler e Jennifer Aniston, sempre con 83 milioni di vewers, The Old Guard con l'attrice Charlize Theron e Luca Marinelli (78 milioni di utenti), Enola Holmes con Millie Bobby Brown che ha raggiunto 76 milioni di streaming a cui seguono i 75 milioni di utenti per il film Progect Power con Jamie Foxx in ex aequo con il nuovissimo Army of The Dead.