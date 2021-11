"As we see it", su Prime Video la serie tv su tre giovani nello spettro dell'autismo

Se riuscirà a intercettare il grande pubblico, sarà una serie tv che farà molto parlare di sé. È la scommessa di As we see it, nuova serie Amazon Original che parla di tre giovani affetti da autismo. Ecco tutte le informazioni sulla nuova produzione Amazon Original.

Di cosa parla "As we see it"

Creata dal vincitore dell'Emmy, Jason Katims (Parenthood, Friday Night Lights), As We See It segue le vicende di Jack (Rick Glassman), Harrison (Albert Rutecki), e Violet (Sue Ann Pien), coinquilini poco più che ventenni tutti nello spettro dell'autismo, mentre faticano per ottenere e mantenere un posto di lavoro, fare amicizie, innamorarsi e barcamenarsi in un mondo che li evita.

Con l'aiuto delle loro famiglie, degli assistenti, e talvolta anche dandosi una mano reciprocamente, i tre coinquilini affrontano battute d'arresto e celebrano i trionfi durante il loro personalissimo viaggio verso l'indipendenza e l'accettazione.

Quando esce "As we see it" su Prime Video

Tutti gli otto episodi della serie Amazon Original saranno disponibili in esclusiva su Prime Video in tutto il mondo a partire da venerdì 21 gennaio 2022.

Il cast della serie: c'è anche Joe Mantegna

Alla serie partecipano Glassman, Rutecki, e Pien, che si identificano tutti e tre come individui nello spettro dell'autismo. Il cast di As we see it include anche Sosie Bacon nei panni dell'assistente Mandy, Chris Pang nei panni di Van, fratello di Violet, e Joe Mantegna (Criminal Minds) nel ruolo di Lou, padre di Jack.

Jason Katims è showrunner, autore ed executive producer, con Jeni Mulein, Danna Stern, Dana Idisis, Yuval Shafferman, e Udi Segal che come lui ricoprono il ruolo di executive producer. Jesse Peretz è il regista ed executive producer del primo episodio. Basato su un format israeliano creato da Idisis e Shafferman, As We See It è prodotta da True Jack Productions, Universal Television (una divisione della Universal Studio Group), dall'israeliana yes Studios, e Amazon Studios.

Il trailer ufficiale di "As we see it"

Amazon Prime Video ha pubblicato il trailer della serie. Su YouTube c'è anche il trailer in lingua originale e con sottotitoli in italiano: le immagini sono molto emozionanti, e fanno pensare che As we see it possa vincere la sua scommessa.