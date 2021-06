Assassin's Creed approda su Netflix: tutto quello che sappiamo finora

Dopo l'annuncio della serie su Resident Evil, Netflix ha dichiarato di lavorare allo sviluppo di un altro progetto seriale dedicato al mondo dei videogiochi. Stiamo parlando di Assassin's Creed, il franchising costituito da 11 videogiochi, numerosi libro e anche un blockbuster di Hollywood.

Era l'ottobre 2020 quando Netflix ha annunciato ufficialmente che avrebbe collaborato con Ubisoft (l'editore di videogiochi dietro la serie) per nuovi progetti all'interno dell'IP.

Sebbene l'annuncio non contenga troppi dettagli, possiamo esaminare ciò che sappiamo finora sugli sforzi di Netflix finora.

Cosa sappiamo finora su Assassin's Creed di Netflix

Ci aspettiamo che Assassin's Creed ottenga un trattamento su Netflix simile a The Witcher anche se nell'annuncio originale del nuovo progetto della piattaforma di streaming, avevano dichiarato di non avere ancora uno showrunner a bordo. Ciò potrebbe essere cambiato perché nell'aprile 2021 un'intervista diceva che il team aveva "assicurato un paio di talenti" per la serie.

I due nomi che abbiamo associato ai vari progetti di Assassin's Creed finora sono i produttori esecutivi Jason Altman e Danielle Kreinik.

Jason Altman è SVP, Head of Film and Television di Ubisoft, ma è stato principalmente nel mondo dei videogiochi per la maggior parte della sua carriera. Ha assunto il suo nuovo ruolo in TV nel gennaio 2017. È stato produttore di Mythic Quest e dell'imminente Werewolves Within.

Danielle Kreinik ha avuto una lunga carriera nell'intrattenimento avendo lavorato presso Thunderbird Entertainment che ha sviluppato Some Assembly Required per Netflix e Endgame per Hulu. Da luglio 2017, ha lavorato per Ubisoft come Head of Television Development e ha lavorato a Mythic Quest per Apple TV+.