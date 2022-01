The Flight Attendant 2, Sharon Stone entra nel cast della serie tv con Kaley Cuoco

The Flight Attendant - L'assistente di volo è stata una delle serie tv HBO più apprezzate dell'anno, e anche se il finale di stagione poteva far pensare a una conclusione definitiva, subito dopo l'uscita dell'ultimo episodio era già stato annunciato il rinnovo.

Ecco quindi tutte le novità sulla seconda stagione della serie thriller drammatica trasmessa in Italia da Sky, a cominciare da una grande new entry nel cast guidato da Kaley Cuoco (sì, la Penny di The Big Bang Theory).

The Flight Attendant 2, una star di Hollywood entra nel cast

Come scoperto dal magazine statunitense Deadline, la grande novità della seconda stagione è l'ingresso nel cast di una star di Hollywood del calibro di Sharon Stone.

L'indimenticabile protagonista di Basic Instinct reciterà nei panni di Lisa Bowden, la madre di Cassie, l'assistente di volo protagonista della serie interpretata appunto da Kaley Cuoco.

Lisa ha cercato per anni di convincere la figlia a risolvere i suoi probelmi con l'alcol, ma alla fine si è arresa e ha preferito allontanarsi da lei. Nella prima stagione Lisa si era intravista solo una volta, ma ora sarà un personaggio ricorrente della stagione 2 con le fattezze di Sharon Stone. Ecco una foto pubblicata su Instagram da Kaley Cuoco che la ritrae insieme a Stone.

Di cosa parla la stagione 2 de "L'assistente di volo"

A questo punto è necessario riferire le anticipazioni su quella che sarà la trama di The Flight Attendant 2. Innanzitutto, le location principali di questa nuova stagione saranno Berlino, Reykjavik e Los Angeles.

Cassie è ancora un'assistente di volo, ha smesso di bere e segretamente lavora per la CIA. Ma proprio durante lo svolgimento di una missione all'estero assiste per caso a un assassinio, ritrovandosi nuovamente coinvolta in un complotto internazionale.

Quando esce The Flight Attendant 2

Secondo alcuni media americani gli episodi della nuova stagione potrebbero uscire già in questa primavera, ma ufficialmente HBO per ora si è limitata a confermare l'uscita nel 2022.