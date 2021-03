Netflix produrrà una nuova serie animata sull'iconico fumetto di Asterix

La piattaforma di streaming firma un accordo con Hachette per dare vita a un nuovo cartone sul noto personaggio dei fumetti francese

Asterix arriverà su Netflix in una nuova serie animata. La piattaforma di streaming, infatti, in partnership con la Hachette produrrà una serie 3D tratta dall'iconico libro di fumetti Le Avventure di Asterix. La serie, diretta da Alain Chabat (già regista del live action del 2002 Asterix & Obelix - Missione Cleopatra), sarà creata in francia e arriverà sul catalogo di Netflix intorno al 2023.

La trama del live-action Netflix

L'Asterix di Netflix si baserà sul volume Asterix e il duello dei capi , realizzata nel 1966 da Goscinny e Uderzo, nel quale si narrano le vicende dei romani che decidono di sottomettere i Galli guidati da Abraracourcix sfruttando la tradizione gallica per la quale quando due capi villaggio si scontrano a duello, il vincitore diventa il capo di tutti e due i villaggi. Anche se qualcosa non andrà secondo i piani a causa di un menhir di Obelix.

«Io sono un canadese-francese e come la maggior parte dei francofoni - dichiara Dominique Bazay, direttore di Netflix serie animate originali - sono cresciuto con le storie di Asterix e Obelix . Ho letto i libri e guardato i film e se qualcuno mi avesse detto, quando avevo 8 anni, che avrei dato vita a questi personaggi non ci avrei mai creduto».