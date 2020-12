L'attacco dei giganti 4, in arrivo gli episodi doppiati in italiano

Da venerdì 18 dicembre Amazon Prime Video renderà disponibili in italiano i primi episodi della quarta stagione, già visibili in versione originale sottotitolata

"L'attacco dei giganti 4" (Shingeki no Kyojin attack on titan–The Final Season) è senza dubbio una delle serie anime più attese dai fan in queste settimane invernali. La serie, diffusa in streaming da VVVVID e Amazon Prime Video, è in realtà già disponibile nella versione in lingua originale con sottotitoli in italiano. La prima puntata è stata rilasciata l'8 dicembre in contemporanea alla messa in onda giapponese.

Manca sempre meno, invece, all'uscita della versione doppiata in italiano, anticipata a venerdì 18 dicembre dalle ore 18. Yuichiro Hayashi è il regista della stagione finale realizzata presso lo studio Mappa su sceneggiature supervisionate da Hiroshi Seko. Tomohiro Kishi (Dorohedoro, 91 Days) si occupa del character design, mentre Hiroyuki Sawano ha composto la colonna sonora insieme a Kohta Yamamoto. La quarta stagione dovrebbe arrivare fino a 16 episodi, ma non è escluso che possa proseguire suddivisa in più parti come successo con la più recente serie di Sword Art Online.

Il primo episodio de "L'Attacco dei Giganti 4" si apre con un salto temporale di ben tre anni, e mostra il prosieguo dello scontro tra Marley e gli eserciti eldiani. La nazione di Marley è intenzionata a prendere il controllo dei mari per sferrare un attacco definitivo all'isola di Paradise, dove abbiamo lasciato Eren, Mikasa, Armin e tutti gli altri, mentre le forze alleate difendono il Forte Slava per impedirne l'avanzata. Tra i nuovi personaggi spiccano Falco Grice e Gabi Braun, due dei possibili successori ai Giganti Mutaforma controllati da Marley. Per il momento la nazione può fare affidamento sul Gigante Corazzato (Reiner Brown), il Gigante Bestia (Zeke Jaeger), il Gigante Mascella (Galliard) e il Gigante Carro, di cui scopriremo l'identità nei prossimi episodi. Una premiere al cardiopalma che, secondo la classifica di MyAnimeList è stato l'episodio più visto nella storia della serie anime. Un inizio davvero incoraggiante.