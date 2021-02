La star di Bridgerton, Regé-Jean Page sarà il protagonista di Dungeons & Dragons

Regé-Jean Page di Bridgerton ottiene un nuovo ruolo da protagonista e dopo aver dominato le scene dell'alta società dell'Inghilterra del 18° secolo approderà nelle atmosfere fantasy e d'azione dell'adattamento cinematografico del noto videogioco Dungeons & Dragons. L'attore, che ha conquistato il pubblico femminile con l'interpretazione del duca di Hastings in Bridgerton è ufficialmente entrato nel cast del film sul gioco della Wizards of the Coast, Dungeons & Dragons e affiancherà altri attori già confermati come Chris Pine, Michelle Rodriguez e Justice Smith.

Dungeons & Dragons: cosa sappiamo sul nuovo film con Regé-Jean Page

Il film sul videogioco che da 46 anni ha conquistato oltre 40 milioni di giocatori in giro per il mondo, sarà diretto da Johnathan Goldstein e John Francis Daley sulla scenografia di Michael Gilio. A Jeremy Latcham è affidata la produzione del film insieme allo studio eOne e alla Hasbro’s entertainment che produrranno la pellicola in Inghilterra e Canada mentre la Paramount si occuperà della distribuzione nel resto del mondo.