Harry Potter: le serie tv in cui possiamo rivedere gli attori della saga

Li abbiamo visti quando erano dei bambini in "Harry Potter e la Pietra Filosofale", e poi tramite i film della saga li abbiamo osservati crescere, diventare adulti, ci siamo affezionati a loro. E adesso che la saga potteriana si è conclusa, siamo un po' spersi degli attori protagonisti dei film. Ma che fine hanno fatto loro, gli interpreti dei giovanissimi maghetti, e anche dei personaggi più adulti che abbiamo amato e odiato per tanti anni?

Ecco alcune serie tv da non perdere per ritrovarli, seppur in vesti diverse, e ricordare la "magia" di Harry Potter:

Sick Note (Netflix)

La serie tv è arrivata alla seconda stagione, ma già dal trailer su Netflix ci possiamo rendere conto che uno dei protagonisti è il mitico Ron, ovvero Rupert Grint, dall'espressione inconfondibile e dai capelli rossi. Nella serie tv, al fannullone Daniel Glass viene diagnosticato per errore un cancro, e le sue bugie lo trascinano in una serie assurda di truffe, ricatti, sospetti e disavventure.

Downtown Abbey (Amazon Prime Video)

Serie tv e film sono entrambi presenti su Amazon Prime Video, e qui, nella tenuta fittizia di Downton Abbey nei primi anni del '900, troviamo tra le protagoniste una sempre impeccabile Maggie Smith (la professoressa McGranitt) nel ruolo della contessa Violet Crawley. La serie tv segue le vicende dell'aristocratica famiglia Crawley e dei loro servitori dal 1912 al 1926.

Peaky Blinders (Netflix)

Questa serie tv storica dalle tinte violente e forti è arrivata alla quinta stagione: nella Birmingham del 1919, il boss della malavita Tommy Shelby è sempre più deciso a farsi strada nella vita, a qualunque prezzo. E tra gli attori troviamo anche Helen McCrory nel ruolo di zia Polly. Non vi dice niente? È l'attrice che ha interpretato Narcissa Malfoy.

The OA (Netflix)

Abbiamo parlato della moglie, e ora tocca al marito di Narcissa, Lucius Malfoy: l'attore, Jason Isaacs, compare come Hunter "Hap" Percy in The OA. In questa serie tv a metà tra la fantascienza e la psicologia, sette anni dopo la sua improvvisa scomparsa, una donna ritorna con nuovi misteriosi poteri, e affida una missione segreta a cinque estranei.