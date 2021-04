Chi sono gli attori e i personaggi di Zero: tutto sul cast della nuova serie Netflix

Un cast corale quello di Zero, la nuova serie originale italiana Netflix. Tanti i protagonisti portati in scena da altrettanti volti emergenti negli otto episodi disponibili a partire da domani, giovedì 21 aprile. Nata da un’idea di Antonio Dikele Distefano e prodotta da Fabula Pictures con la partecipazione di Red Joint Film, la serie sarà diffusa in tutti i Paesi in cui il servizio di streaming è attivo.

Chi sono gli attori di Zero: tutto sul cast

Il cast è composto da giovani talenti italiani, di prima e seconda generazione:

Giuseppe Dave Seke (Zero/Omar

Haroun Fall (Sharif)

Beatrice Grannò (Anna)

Richard Dylan Magon (Momo)

Daniela Scattolin (Sara)

Madior Fall (Inno)

Virginia Diop (Awa)

Alex Van Damme (Thierno)

Frank Crudele (Sandokan)

Giordano de Plano (Ricci)

Ashai Lombardo Arop (Marieme)

Roberta Mattei (La Vergine)

Miguel Gobbo Diaz (Rico)

Livio Kone (Honey).

Tutto sui personaggi

ZERO (Giuseppe Dave Seke) vive con il padre e la sorella minore Awa in un piccolo appartamento al Barrio, pedala per le consegne a domicilio e, quando ha voglia di fare un giro nel mondo...indossa le cuffiette e si ritira nella sua bolla invisibile. Ha conosciuto Anna consegnandole la pizza, se ne e? invaghito subito, preso in contropiede dalle sue domande personali e dalla sicura intraprendenza con la quale presenta il suo futuro. La vita di Zero viene pero? stravolta dall’incontro con Sharif, grazie al quale scopre l’amicizia, con il branco sarà disposto a tutto per salvare il quartiere.

ANNA (Beatrice Grannò) e? una ragazza milanese di estrazione borghese. Mentre suo padre ha sempre cercato di darle tutto quello che hanno le sue amiche, per Anna non potersi permettere certi agi non e? mai stato un problema, ma anzi un modo per mantenere un contatto con il pianeta terra. Anna inizia a scoprire le crepe celate da un’esistenza apparentemente perfetta, e comincia a domandarsi come sia possibile crescere senza lasciarsi influenzare dalle pressioni degli altri. Almeno fino a quando non incontra Zero, un ragazzo capace di accettarla per quel che e? veramente.

SHARIF (Haroun Fall) e? di origini nigeriane e l’unica cosa che vuole e? avere il mondo ai suoi piedi, o almeno il quartiere in cui vive: “il Barrio” che, da qualche tempo, subisce le scorribande di un gruppo di teppisti sconosciuti. Sharif desidera ardentemente il rispetto di tutti, una credibilita? di strada, ma non vuole finire dentro come quel mezzo criminale di Honey (Livio Kone), suo fratello maggiore, che tutti considerano un mito, e del quale e? in fondo succube.

INNO (Madior Fall), diminutivo di Innocent, ha 21 anni ed una reputazione difficile da portare: “lui e? uno dei pochi che potrebbero farcela”. Con la palla ai piedi Inno e? infatti un vero fenomeno. Il suo sogno da quando e? bambino e? quello di giocare nel Milan, la squadra per cui tifa. Ogni argomento, dalla guerra alla politica, diventa per lui l’occasione di parlare del suo microcosmo, dell’etica del campo, del rapporto difficile con l’allenatore, ma soprattutto... di se? stesso.

SARA (Daniela Scattolin) è cresciuta in una casa famiglia dopo la morte dei genitori. Fa parte del gruppo di amici storici di Sharif e vorrebbe aprirsi uno studio di registrazione per fare la fonica/producer. Per questo gran parte del suo tempo lo passa a gestire una sala prove domestica, per lei divenuta una sorta di seconda casa.

MOMO (Richard Dylan Magon) e? un vero gigante, uno che dice spesso la cosa sbagliata nel momento meno opportuno. E’ il cuore del gruppo. Quello che riesce a superare ogni difficolta? con un sorriso, pronto a dimenticarsi gli sgarbi subiti attraverso una visione fin troppo ottimista del mondo.

AWA (Virginia Diop), è la sorella di Zero, e? spigliata e popolare. E? bella, solare e ama la pallavolo. Ascolta cantanti pop italiani, guarda programmi nazional-popolari e adora il made in Italy ? per lei un vero must. Di sua madre Marieme (Ashai Lombardo Arop), Awa non ha praticamente ricordi. Ma dietro una naturale euforia si cela il dolore per la sua prematura scomparsa.

THIERNO (Alex Van Damme), padre di Zero ed Awa, sorride poco e parla ancora meno. Questa e? l’immagine che hanno di lui i suoi figli che, ad uno sguardo esterno, potrebbero sembrare orfani pure di padre.

RICO (Miguel Gobbo Diaz): il cubano Rico ha una bambina, Adelita (5), per cui farebbe qualsiasi cosa. Rico è attratto dai soldi ma nemmeno quelli possono impedirgli di commettere disastri quando la rabbia prende il sopravvento. La sua banda e? composta da gente come lui: il sogno di Rico e? quello di mettersi nel giro grosso, quello che conta e che gestisce il mercato della droga. Per questo ha cominciato a fiutare l’aria dei piani alti, trovando un accordo con l’amministratore di “Sirenetta”, una societa? immobiliare che gli affida il lavoro sporco. Il compito di Rico e della sua banda e? infatti quello di rendere la vita quotidiana del Barrio, un tempo tranquilla, molto meno piacevole.