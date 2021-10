Carrie Bradshaw bacia un uomo che non è Mr.Big: tutte le novità di And Just Like That

Fan di Carrie e Mr. Big fate attenzione perché sembra proprio che l'amatissima coppia di Sex and the City avrà qualche problemino nella nuova serie revival And Just Like That. Sarah Jessica Parker che interpreta Carrie Bradshaw, infatti, è stata "pizzicata" a baciare, sul set della nuova serie HBO, un altro uomo. Di chi si tratta e cosa accadrà alla nostra amatissima coppia del piccolo schermo che ci ha fatto sognare per oltre vent'anni? Scopriamolo insieme in questo approfondimento su tutti i risvolti di trama di And Just Like That e cosa aspettarsi dal revival di una serie che fa parte della storia della TV e dei cuori di chiunque l'abbia seguita, puntata dopo puntata, fino a oggi.

Chi è il misterioso uomo insieme a Carrie e che fine ha fatto Big?

Manca pochissimo all'uscita di And Just Like That, il revival di Sex and the City che tutti i fan della serie originale aspettano con ansia. Prima di trovare i nuovi episodi sul canale americano HBO che trasmetterà la serie, stanno girando sul web diverse immagini che lasciano intendere inaspettati risvolti di trama, soprattutto nella vita privata di Carrie Bradshaw, protagonista indiscussa della serie. L'ultima, infatti, vede la giornalista insieme a un uomo diverso da Cris Noth, l'interprete di Big. Di chi si tratta e perché sembra essere così vicino alla donna? Iniziamo con il dire che l'attore è Jon Tenney, già visto sul piccolo schermo in diverse serie tra cui True detective e Major crimes. Cosa ci fa con Carrie? Sembra proprio che l'uomo ricoprirà un ruolo cruciale in And Just Like That e secondo le voci di corridoio potrebbe essere proprio il nuovo amore di Carrie dopo la fine del matrimonio con Mr.Big (ricordiamoci che anche l'ex moglie di Big, Narasha, era stata avvistata sul set della serie). Sarà davvero così? Non ci resta che attendere l'uscita dei nuovi episodi della serie per scoprirlo.

Quando esce And Just Like That e dove vederlo in Italia

Sarah Jessica Parker ha annunciato, in un video, che gli episodi di And Just Like That usciranno sul canale HBO questo dicembre, non specificando ancora la data esatta del debutto. In Italia potremo vedere il revival di Sex and the City su Sky e NOW TV.