La storia dello stilista Cristóbal Balenciaga diventa una serie Disney+

Christian Dior lo considerava "Il maestro" e le sue gonne a campana sono diventate il suo marchio di fabbrica. Nel settore della moda lo ricordano tutti come un vero e proprio perfezionista e oggi, i suoi prodotti, sono tra i più desiderati al mondo. Stiamo parlando dello stilista spagnolo Cristóbal Balenciaga, un creatvo, un artista e un uomo che ha saputo creare un impero partendo da un piccolo paese dei Paesi Baschi e dalla sua grande passione per i tessuti, gli abiti e il taglio e cucito.

La sua vita e la sua carriera diventeranno una serie TV su DIsney+ con Alberto San Juan (Airbag - Tre uomini e un casino; L’altro lato del letto; Under the Stars; Sentimental ) che vestirà i panni di quest'uomo enigmatico con un talento straordinario che ha sfidato le convenzioni sociali del suo tempo e rivoluzionato il mondo della moda. Si tratta di un progetto molto ambizioso della piattafroma di streaming che ha visto un meticoloso lavoro di ricostruzione storica e indagine con il supporto della costumista Bina Daigeller, nominata all’Oscar per il film live-action Walt Disney Studios Mulan, e il modellista Pepo Ruiz Dorado dirigono un reparto di 30 persone che sta ricreando i disegni del maestro di Getaria. Sono 100 i professionisti e 2.000 comparse che, durante le diciotto settimane di riprese, interpretano centinaia di personaggi.

Balenciaga: la trama della nuova serie Disney+

Balenciaga si svolge nel periodo che va dalla guerra civile spagnola ai primi anni ‘70, sarà girato su oltre 90 set in Spagna (Paesi Baschi, Navarra e Madrid) e Francia (Parigi, Bordeaux e Tolosa). La storia è quella di un uomo che osa sfidare il suo status sociale in quanto figlio di una sarta e di un pescatore. Grazie al suo talento naturale, al lavoro costante e al suo fiuto per gli affari, Balenciaga diventa uno dei più importanti stilisti di moda di tutti i tempi. La serie è una storia di ricerca dell’identità, mentre si superano le avversità e si sfidano le convenzioni sociali in tempi in continuo cambiamento. Ossessionato dalla ricerca della propria autorialità, tra le voci che giudicano il suo lavoro e la solitudine che deriva dall'essere un artista, il pubblico assisterà alla costante decostruzione e ricostruzione delle grandi perdite di questo maestro: il suo compagno di vita, sua madre e il suo Paese.

Quando esce Balenciaga su Disney+

Per ora non abbiamo ancora una data certa di uscita di Balenciaga su Disney+ ma possiamo immaginare di poter trovare la serie sul suo catalogo entro la fine dell'anno.