Non si sta parlando abbastanza di quanto è bella Bang Bang Baby

Un'immagine di Bang Bang Baby

Quando uscì la prima edizione di LOL, chi aveva avuto la fortuna di vederlo in anteprima aspettò il giudizio del pubblico con una certa impazienza, e con un dubbio piuttosto preciso: "È piaciuto tantissimo solo a me o è davvero una delle cose più divertenti degli ultimi anni?".

Poi, come sappiamo, il pubblico condivise quella prima impressione, e lo show comico di Prime Video ebbe una risonanza mediatica pazzesca per settimane e mesi, convincendo Amazon a una immediata seconda stagione (che ha poi avuto la sfortuna di uscire in un contesto sfavorevole, ma questa è un'altra storia) e di fatto attirando molti italiani verso una piattaforma streaming a volte considerata un po' "minore" rispetto a Netflix.

Dopo aver visto in anteprima i primi cinque episodi di Bang Bang Baby, pensavamo che si sarebbe potuto verificare un fenomeno simile a quello dell'uscita di LOL, se non maggiore: perché a noi questa serie tv originale italiana (a differenza di LOL che è un format internazionale) è piaciuta moltissimo, e ci ha colpito per la sua qualità altissima.

Insieme a Christian, siamo convinti che questa serie sia l'avanguardia di una serialità italiana contemporanea più matura, più "americana" in certi linguaggi narrativi, senza perdere l'identità nostrana nei temi e nelle storie che raccontano. Bang Bang Baby, in particolare, è secondo noi il primo vero capolavoro italiano di Prime Video.

Una sensazione che confermiamo dopo aver visto gli episodi finali, che già promettono una seconda stagione con la sicurezza di chi sa di avere una storia da raccontare. Le anticipazioni sulla stagione 2 le faremo più avanti, in un paragrafo a prova di spoiler, ma prima vogliamo sottolineare il nostro stupore rispetto al fatto che la serie creata da Andrea Di Stefano non stia riscuotendo il successo popolare che a nostro avviso merita.

Gli addetti ai lavori sono stati abbastanza concordi nel promuovere Bang Bang Baby, e anche Prime Video, al netto del (comunque non gradevole) ritardo nell'uscita del finale di stagione, non si è certo risparmiata in promozione, eppure tra amici e parenti in giro non c'è affatto quel fremito, o meglio quell'"hype" che aveva accompagnato l'uscita di LOL.

Eppure gli ingredienti ci sono tutti, compresa la nostalgia per gli anni '80 che per esempio in Stranger Things è un elemento fondamentale per il favore popolare. Qui, invece, il clima ci sembra appena tiepido, nonostante la stagione.

Non vogliamo dire che se Bang Bang Baby fosse uscita su Netflix avrebbe attirato più attenzione, perché appunto LOL ha dimostrato che il pubblico premia quello che ama a prescindere dalle piattaforme. Ma ci auguriamo che questa serie registri una progressiva crescita di visualizzazioni e di passaparola, come secondo noi merita, se non altro per premiare un prodotto italiano che spicca di gran lunga rispetto al livello generale. E ora concedeteci un po' di spoiler con chi ha finito di vedere la prima stagione.

Il finale di stagione e le ipotesi su Bang Bang Baby 2 (spoiler)

Alla fine Arianna ce l'ha fatta. Con un doppio, anzi triplo gioco perfetto ha fatto credere all'ispettrice Ferrario di spiare i suoi parenti e gli altri ndranghetisti per favorirne l'arresto, e al contempo ha fatto credere alla sua famiglia di aver ammazzato il padre.

In realtà, è stata una messinscena in cui hanno fatto finta di ingannare la polizia con un piano ordito per mantenere la promessa fatta al Consiglio di uccidere il padre e chiudere la questione per sempre, ma in realtà ha ingannato anche i criminali, per ritrovarsi alla fine con i suoi genitori e iniziare davvero una nuova vita dopo questa "bomba atomica".

Ma se ci sarà una stagione 2 (e la scritta "continua" in giapponese alla fine è una conferma ufficiale), allora è ovvio pensare che nonna Lina con i Barone e i Ferraù ora - si presume - comandati da Nereo e Assunta non si daranno per vinti, anzi probabilmente innescheranno una caccia ai Barone-Giammatteo per uccidere non più solo Santo, ma anche Alice e Gabriella. Che, altrettanto ovviamente, venderanno carissima la loro pelle.