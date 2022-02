"Bang Bang Baby", il trailer della nuova serie tv italiana di Prime Video

Neanche il tempo di riprenderci da Monterossi e già Prime Video presenta il teaser trailer di Bang Bang Baby, la terza serie Amazon Original di produzione italiana (la prima è Vita da Carlo), che era già stata annunciata lo scorso maggio. Ecco tutte le informazioni su Bang Bang Baby

Quando esce Bang Bang Baby

Ancora non c'è una data di uscita precisa della serie, al momento Prime Video si limita a dire che Bang Bang Baby uscirà in tutto il mondo questa primavera.

Il cast della serie

Nel cast di Bang Bang Baby la protagonista è Arianna Becheroni, insieme a lei Adriano Giannini e ancora Antonio Gerardi, Dora Romano, Lucia Mascino e Giuseppe De Domenico.

Creata da Andrea Di Stefano, diretta da Michele Alhaique, Margherita Ferri, Giuseppe Bonito e scritta da Andrea Di Stefano, Valentina Gaddi e Sebastiano Melloni, Bang Bang Baby è prodotta da Lorenzo Mieli per The Apartment e Wildside, entrambe società del gruppo Fremantle.

Di cosa parla Bang Bang Baby

Quanto alla trama, al momento da Amazon spiegano che Bang Bang Baby è un crime drama ambientato a Milano alla fine degli anni Ottanta, e racconta la storia di Alice, un'adolescente timida e insicura che diventa il membro più giovane di un'organizzazione criminale, non per soldi, ambizione o desiderio di potere, ma per conquistare l'amore di suo padre.

Il teaser trailer

Ed ecco il primo teaser trailer di Bang Bang Baby pubblicato da Prime Video su YouTube. Nel video (che ci ricorda un mix tra la serie su Noi, i ragazzi dello zoo di Berlino e un certo Tarantino d'epoca) la protagonista narra la premessa della serie: "L'amore fa schifo...".