Barak Obama debutta su Netflix in una docuserie sui parchi nazionali più belli al mondo

Barak Obama sta per debuttare su Netflix nelle vesti di voce narrante. Ebbene sì, l'ex presidente degli Stati Uniti presterà la sua voce e il suo volto alla nuova docuserie Netflix I parchi naszionali più belli del mondo. Si tratta di un nuovo prodotto della piattaforma di streaming che punterà a mostrare le bellezze che la natura incontaminata conserva ancora nel mondo.

Cosa sappiamo finora sulla nuova serie Netflix con Barak Obama

Prodotta da Wild Space, in collaborazione con Higher Ground Productions e Freeborne Media, questa serie, in cinque episodi, accompagnerà lo spettatore in un viaggio alla scoperta dei parchi nazionali più belli del pianeta e degli spazi dove la natura si mostra in tutta la sua magnificenza dalla baia di Monterey in California, dei terreni dello Tsavo National Park in Kenya, della foresta pluviale del Gunung Leuser National Park in Indonesia, della Patagonia cilena e molti altri luoghi incantati.

Qui il trailer de I parchi nazionali più belli al mondo

Quando esce la docuserie con Barak Obama su Netflix

Sarà possibile trovare i cinque episodi della nuova serie con Barak Obama a partire dal 13 aprile alle 9.00 di mattina.