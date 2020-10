Batwoman, la seconda stagione avrà una nuova protagonista

Grosse novità per "Batwoman", la serie televisiva che rilegge in chiave femminile le avventure dell'eroe di Gotham City. Lunedì 27 ottobre CW ha svelato in anteprima il costume completo che verrà indossato da Javicia Leslie, nuova protagonista della serie, subentrata all'attrice Ruby Rose raccogliendo subito numerosi commenti e reazioni dai fan della Dc Comics.

Protagonista della seconda stagione sarà il personaggio di Ryan Wilder, vigilante incappucciata di Gotham City che ha preso il posto della scomparsa Kate Kane. Venticinquenne nera, disorganizzata, lesbica e prorompente ha passato gli ultimi anni tra problemi di tossicodipendenza, fughe dalla polizia e pessimi comportamenti. Tornata sobria ora vive in un furgone ma in lei si nasconde una combattente pericolosissima ed estremamente disciplinata. Tra le caratteristiche più evidenti della sua nuova tuta la maschera che lascia spazio ai lunghi capelli ricci con striature rosse, guanti rossi sugli avambracci e stivali più corti. Il costume presenta anche nuovi materiali, con incisione laser per creare una maggiore profondità visiva e una silhouette più forte. Durante il Dc FanDome di settembre, l'attrice Javicia Leslie aveva accennato a queste nuove funzionalità per Ryan Wilder, dicendo che, come prima Batwoman nera, voleva celebrare i suoi capelli e le sue curve naturali. La produttrice esecutiva della serie, Caroline Dries, commenta con queste parole il nuovo look di Batwoman: «Abbiamo dato vita a un nuovo design del corpo e una nuova maschera che innegabilmente afferma tutta la forza del personaggio. L'ideatrice e costumista Maya Mani mi ha mandato i disegni preparatori e ho adorato fin da subito il nuovo costume. La parrucca era qualcosa che non avevamo mai perfezionato nella prima stagione ma abbiamo lavorato sodo per darle una nuova versione. Javicia e io abbiamo valutato vari prototipi di stili e ombretti rossi. Maya alla fine li ha tradotti in quello che state guardando ora». Javicia Leslie ha aggiunto: «Adoro il fatto che Ryan stia diventando la sua Batwoman, è il suo stile, il suo momento!».

All'inizio della seconda stagione, il personaggio di Ryan Wilder non indosserà subito il nuovo costume ma l'abito di Kate Kane, scomparsa in circostanze misteriose. Nel terzo episodio della seconda stagione sfoggerà il nuovo abito che segnerà a tutti gli effetti la crescita completa della nuova Batwoman di Gotham City. Javicia Leslie ha ammesso che uno dei suoi più grandi obiettivi era interpretare un supereroe in carriera. Ora sta facendo la storia come prima donna nera a interpretare Batwoman. Leslie è bisessuale come il personaggio di Ryan, e ha detto che è un onore interpretare un personaggio così simile a lei.