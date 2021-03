Steven Yeun, dopo la nomination all'Oscar per Minari, torna sul piccolo schermo con "Beef", una nuova serie Netflix

Steven Yeun sta per tornare sul piccolo schermo dopo la sua indimenticabile uscita da The Walking Dead e dopo una sorprendente candidatura all'Oscar 2021 per il film Minari. L'attore e doppiatore sudcoreano, infatti, sarà il protagonista della nuova serie Netflix intitolata "Beef", il racconto in 10 episodi della durata di mezz'ora l'uno della storia di due uomini che, dopo un incidente stradale, si logorano riportando di continuo la mente a quell'accaduto e consumando così ogni loro azione e pensiero. Si tratta di un dramedy, cioè una via di mezzo tra commedia e dramma che vedrà Steven Yeun recitare al fianco di Ali Wong. La serie, sarà prodotta dalla casa di produzione A24 e uscirà su Netflix che è riuscita ad acquisirne i diritti vincendo un'asta contro Amazon e AppleTV+.

Beef: cosa sappiamo finora della nuova serie Netflix

Creata e prodotta da Lee Sung Jin (il nome dietro "Dave" e la serie animata "Tuca & Bertie") il nuovo dramedy della piattaforma di streaming sarà composto da quello che lo stesso Lee definisce un "dream team", cioè Ali Wong, Steven Yeun, A24 e Netflix, quattro nomi di spicco del mondo seriale. L'idea di raccontare un incidente stradale nasce da un aneddoto dello stesso showrunner che, ha scelto di prendere spunto dal suo vissuto e, nello specifico, dagli insulti ricevuti da un ragazzo durante una giornata di traffico, per creare un nuovo progetto seriale dai toni a tratti drammatici a tratti comici.

Ed è proprio così che Steven Yeun, dopo una candidatura agli Oscar 2021 che lo ha reso il primo asiatico/americano a ricevere la nomination come migliore attore protagonista da parte dell'Academy, e dopo l'amatissimo ruolo di Glenn Rhee in The Walking Dead, torna a regalarci nuove emozioni in un progetto che sembra promettere davvero bene.