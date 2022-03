Ma Benedict Bridgerton non era gay? Il chiarimento dello showrunner

Ma Benedict Bridgerton non era gay? Nella prima stagione della serie Shondaland, il secondogenito della famiglia più chiacchierata del piccolo schermo aveva mostrato un orientamento omosessuale che non è stato confermato nella seconda stagione. Il personaggio interpretato da Luke Thompson, infatti, in questo secondo capitolo della serie, debuttato lo scorso 25 marzo, è stato al centro di una love story con una ragazza della scuola d'arte, Tessa, che ha deciso di frequentare e non è stato fatto alcun riferimento al fatto che, nella stagione precedente, Benedict avesse avuto un flirt con un uomo, Sir Henry Granville.

I fan della serie non hanno potuto non notare questo dettaglio e si sono chiesti come mai, gli sceneggiatori, non hanno voluto precisare questo cabio di rotta nella narrazione. Ed è così che Chris Van Dusen ha provato a chiarire le cose.

L'orientamento sessuale di Benedict Bridgerton, spiegato

Dopo un'intervista a TVLine, il creatore di Bridgerton, Chris Van Dusen ha chiarito che il flirt tra Benedict ed Henry nella prima stagione non avesse come fine quello di delineare un orientamento sessuale per il secondogenito della famiglia Bridgerton.

"Il fatto che Benedict nella prima stagione della serie avesse avuto un rapporto con Henry aveva più a che fare con la tolleranza che con altro - commenta Van Dusen - Ad ogni modo ho amato la trama della prima stagione e mi piacerebbe riprederla ed esplorarla più a fondo nel futuro".

"Essere il secondo dei figli consente a Benedict una maggiore libertà di azione - aggiunge Van Dusen - e seguire il suo spirito ribelle e creativo".

Brigerton 3: sarà Benedict il protagonista?

Non è ancora stato confermato ma la terza stagione di Briderton potrebbe avere come protagonista proprio Benedict seguendo, così, il terzo romanzo della saga di Julia Quinn. Seguendo la trama del terzo romanzo della saga sappiamo che Benedict incontrerà una donna misteriosa, Sophie Beckett che discende da una nobilissima famiglia ma è figlia illegittima del conte di Penwood. Questa ragazza è cresciuta in un ambiente familiare non facilissimo, con la matrigna e le sorellastre, privo di qualsiasi tipo di affetto. Questa atmosfera familiare ha condizionato, senza dubbio, la crescita e la capacità della ragazza di relazionarsi agli altri. A dare una svolta alla vita di Sophie è un ballo in maschera organizzato dalla famiglia Bridgerton. Proprio qui incontrerà Benedict. Finita la festa, però, la ragazza tornerà alla sua vita infelice solo con il ricordo di quel momento magico. Anche Benedict faticherà a dimenticare la ragazza al punto da dedicere di andare a cercarla per poi, sposarla. Quando, però, casualmente conoscerà Sophie sotto le vesti di una cameriera inizierà a vacillare e ad avere mille dubbi. Riuscirà Benedict a lasciarsi andare al vero amore?