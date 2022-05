Benvenuti a Eden 2 ci sarà? Ecco cosa sappiamo finora

Ha appena fatto il suo debutto sulla piattaforma di streaming ma siamo certi che diventerà in pochissimo tempo il titolo Netflix più chiacchierato. Stiamo parlando di Benvenuti a Eden, l'inaspettata serie spagnola della piattaforma di streaming in grado di tenere incollati allo schermo dall'inizio alla fine dei suoi otto episodi. Una storia dai diversi strati psicologici e da una struttura studiata alla perfezione per catturare l'attenzione del pubblico. Un'isola deserta che promette felicità e amore a un gruppo di giovani ragazzi sperduti e senza più una meta. Un paradiso terrestre che, però, si rivela subito una trappola infernale. Ma la cosa che tutti si stanno chiedendo ora è: ci sarà un continuo per Benvenuti a Eden? Per ora non abbiamo ancora certezze, Netflix dovrà fare i suoi calcoli e vedere nelle prossime settimane come verrà accolta questa storia da parte degli utenti della piattaforma di streamin ma noi siamo certi che ci sono tutte le carte in regola per poter continuare questo interessantissimo racconto.

Qui la RECENSIONE di Benenuti a Eden

Di cosa parlerà Benvenuti a Eden 2

Sono tante le domande lasciate senza risposta alla fine di Benvenuti a Eden e sembra quasi d'obbligo un continuo per questa storia che ci lascia, nel suo finale, davvero con il fiato sospeso e tantissimi punti irrisolti. La storia potrebbe riprendere senza dubbio dal nuovo festival organizzato da Astrid ed Erik e dai nuovi prescenti tra cui c'è anche la sorella minore di Zoa. La domanda più importante a cui dare una risposta, però, è: Zoa, adesso che ha visto sua sorella approdare sull'isola, cosa farà? Cercherà di scappare o tornerà indietro? Molto probabilmente tornerà indietro per cercare di salvarla e tornare insieme a casa. E poi c'è Africa che ha lanciato quel misterioso segnale al mondo restando chiusa in un bunker e bisogna capire chi è il bambino miracoloso che si nasconde sull'isola e ha guarito Erik. Tanti spunti per una nuova stagione che siamo sicuri arriverà presto.

Qui la spiegazione del finale di Benvenuti a Eden

Quando esce Benvenuti a Eden 2 su Netflix

Essendo appena uscita la prima stagione della serie non sappiamo ancora quando potremo trovare i nuovi episodi sul catalogo Netflix ma possiamo immaginare che, se Benvneuti a Eden dovesse essere rinnovata per una seconda stagione, potremo trovarla su Netflix nel 2023.