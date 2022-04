Benvenuti a Eden è la nuova serie Netflix con Ana Mena (un po' Elite, un po' Lost, un po' The Wilds)

Netflix sta per sganciare una nuova bomba. Dopo il successo di numerose serie spagnole come Elite, La casa di carta o Sky Rojo, la piattaforma di streaming decide di puntare un nuovo titolo in lingua spagnola a metà tra teen drama, survival game, il mistery e racconto di fantascienza. Si initola Benvenuti a Eden e vede nel cast perfino Ana Mena, la cantante di origine spagnola che si è fatta conoscere in Italia per i suoi successi radiofonici insieme a Rocco Hunt e la sua ultima partecipazione al Festival di Sandremo 2022 con la canzone Duecentomila ore. Ma entriamo più nel dettaglio per scoprire qualcosa in più su questo nuovo intrigante titolo di Netflix che ricorda un po' Lost, un po' Elite e un po' The Wilds.

Di cosa parla Benvenuti a Eden

Sei felice? Con questa domanda Zoa e altri quattro giovani attraenti e attivi sui social media ricevono un invito alla festa più esclusiva della storia, organizzata in un'isola segreta dal marchio di una nuova bevanda. Quella che inizia come un'avventura entusiasmante si trasformerà presto in un viaggio memorabile. Ma in paradiso non è tutto oro quel che luccica...Welcome to Eden.

Qui il trailer di Benvenuti a Eden

Chi c'è nel cast di Benvenuti a Eden

Il cast di Benvenuti a Eden è composto dalla cantante Ana Mena insieme a Amaia Aberasturi, Amaia Salamanca, Begoña Vargas, Lola Rodríguez e Belinda Peregrín.

Quando esce Benvenuti a Eden su Netflix

Sarà possibile trovare la nuova serie mistery Benvenuti a Eden su Netflix a partire dal prossimo 6 maggio in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio.