Benvenuti a Eden 2 ci sarà, parola di Netflix

Sono diverse le serie spagnole che hanno fatto la fortuna di Netflix negli ultimi anni diventando grandi successi a livello globale. Basta pensare a La casa di carta o Elite. Ma c'è una nuova serie, uscita da neanche un mese che sembra essere sulla buona strada per diventare la perfetta erede dei colossi di Netflix appena citati. Si tratta di Benvenuti a Eden, la nuova serie spagnola creata da Joaquín Górriz e Guillermo López e girata nelle pittoresche isole spagnole di Lanzarote e San Sebastián, e nella provincia di Teruel. Oltre al fatto che nel cast ci sia la cantante Ana Mena, nota in Italia per i suoi duetti con Rocco Hunt, ad attirare di questa serie è la sua trama accattivante: parte tutto da un gruppo di ragazzi, tutti in crisi nella loro vita, che vengono contattati per partecipare a una festa su un'isola ma quello che sembra un paradiso si trasformerà in una trappola pericolosa e a volte anche mortale.

Se alla fine della prima stagione in tanti si sono chiesti se ci sarebbe stato un continuo di questa storia, oggi ne abbiamo la conferma perché Netflix ha annunciato che Benvenuti a Eden 2 ci sarà. A dare l'annuncio ufficiale del capitolo due della serie è stata Netflix Francia che sui suoi canali social ha lanciato la notizia ai numerosi fan della serie. Benvenuti a Eden, infatti, è entrata nelle top 10 di 83 Paesi al mondo raggiungendo il secondo posto negli Stati Uniti e il terzo nel Regno Unito, conquistando, invece, il podio nella sua patria d'origine, la Spagna.

Cosa potrebbe succedere in Benvenuti a Eden 2

Una cosa è certa, il finale di Benvenuti a Eden ha lasciato tante domande irrisolte e tutti con il fiato sospeso. La seconda stagione cercherà di risolverle e soprattutto mostrerà quella che sarà la decisione di Zoa. La storia riprenderà probabilmente dal nuovo festival organizzato da Astrid ed Erik e dai nuovi prescenti tra cui c'è anche la sorella minore di Zoa. La domanda più importante a cui dare una risposta è: Zoa, adesso che ha visto sua sorella approdare sull'isola, cosa farà? Cercherà di scappare o tornerà indietro? Molto probabilmente tornerà indietro per cercare di salvarla e tornare insieme a casa. E poi c'è Africa che ha lanciato quel misterioso segnale al mondo restando chiusa in un bunker e bisogna capire chi è il bambino miracoloso che si nasconde sull'isola e ha guarito Erik. Tanti spunti per una nuova stagione che siamo sicuri arriverà presto.

Quando uscirà Benvenuti a Eden 2 su Netflix

Per ora non abbiamo ancora informazioni precise sulla data di uscita di Benvenuti a Eden 2 ma, dato che le riprese sono appena iniziate possiamo immaginare di poter vedere i nuovi episodi della serie verso la primavera del prossimo anno.