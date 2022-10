Berlino: ecco chi sono i nuovi personaggi dello spin-off de La casa di carta

Berlino, uno dei personaggi più complessi, odiati e amati de La casa di carta sta per tornare su Netflix con una serie che racconterà la sua storia. Uno dei titoli più grandi di Netflix, infatti, sta per avere il suo primo spin-off e sarà tutto dedicato al personaggio interpretato dall'attore spagnolo Pedro Alonso. Era da un po', infatti, che si vociferava su un possibile ritorno di Berlino sul catalogo Netflix con una serie tutta dedicata a lui, lo stesso creatore della serie, Alex Pina, aveva anticipato più volte che aveva in mente di espandere il mondo de La casa di carta in più spin-off e, alla fine, così è stato. La serie Berlino, infatti, è stata confermata dalla stessa piattaforma di streaming nel 2021, ancora prima del debutto della parte finale de La casa di carta 5. Ma cosa sappiamo finora di questa serie, quali sono i suoi personaggi e quando la potremo trovare sul catalogo della piattaforma di streaming? Scopriamolo insieme.

Di cosa parlerà Berlino?

Proprio come anticipa lo stesso titolo della serie, Berlino si concentrerà sul personaggio noto anche come Andrés de Fonollosa. C'è ancora molto che non sappiamo di Berlino nonostante il suo passato sia stato esplorato nella stagione 5 de La casa di carta. Sappiamo infatti delle sue cinque ex mogli che lui stesso aveva raccontato come le "5 volte in cui aveva creduto nell'amore", sappiamo che è il fratello del Professore, sappiamo come è morto suo padre e come ha incontrato Palermo, Marsella e Bogotá ma c'è ancora tanto altro da raccontare.

Belino: tutti i nuovi personaggi dello spin-off

Oltre al 49enne Pedro Alonso nei panni di Berlino sono stati confermati nella serie prequel de La casa di carta anche altri personaggi:

Michelle Jenner come Keila

Begoña Vargas come Cameron

Julio Peña come Roi

Tristán Ulloa come Damián

Joel Sánchez come Bruce

Poi, c'è anche la possibilità che vedremo ancora personaggi noti come:

Rodrigo de la Serna come Palermo

Álvaro Morte come Il Professore

Diana Gómez come Tatiana

Qui il video del cast di Berlino

Quando esce Berlino su Netflix

La serie Berlino debutterà sul catalogo della piattaforma di streaming nel 2023 anche se finora non è ancora stata ufficializzata una data esatta di debutto.