Big Little Lies potrebbe tornare per una terza stagione. L'indiscrezione ha fatto sobbalzare nelle ultime ore i fan della fortunata serie Hbo. Ad annunciare un possibile ritorno sul piccolo schermo della cittadina di Monterey, è stato lo sceneggiatore e produttore dello show, David E. Kelley in un'intervista a TVLine. Kelley ha escluso un ritorno della serie nell'immediato ma, in un futuro non troppo lontano, sembrano esserci buone possibilità per vedere riunito, ancora una volta, lo strepitoso cast della serie arrivata alla seconda stagione.

«Non sono sicuro di come dal punto di vista logistico possa essere fatto visto che sono tutti molto occupati - ha detto Kelley nell'intervista - Sicuramente una terza stagione non potrebbe essere fatta adesso. Ma in futuro? Può darsi». Parole che hanno acceso in pochi istanti l'entusiasmo e l'interesse dei fan in giro per il Mondo. Un'idea che, fino a qualche tempo fa, era stata supportata in pieno anche da Nicole Kidman che, ai microfoni di TVLine, aveva dichiarato: «Vorrei tanto che ci fosse una terza stagione di Big Little Lies. Ci sono così tante grandi storie da raccontare e sono aperte a tutti i diversi orizzonti. Ci amiamo tutti e vogliamo lavorare insieme ma ora siamo profondamente impegnati in altri progetti. Mi auguro che questo cameratismo possa comunque produrre una storia che sarà affascinante, complessa e importante. La terza stagione, se ci sarà, dovrebbe essere una storia capace di lasciarci a bocca aperta». Al momento Nicole Kidman è la protagonista di "The Undoing - Le verità non dette", in onda da venerdì 8 gennaio su Sky Atlantic. Nella miniserie l'attrice era tornata a lavorare proprio con David E. Kelley in una storia ricca di richiami alle atmosfere di Big Little Lies. Oltre a lei Reese Whiterspoon è altrettanto impegnata. Zoë Krawitz sarà Catwoman e questo è solo l'inizio. Tutte le attrici sono estremamente impegnate. «Tuttavia - conclude lo sceneggiatore - amiamo tantissimo la serie e i personaggi, quindi nessuno di noi ha rinunciato all'idea di riunire la banda». Tutte le puntate delle prime due stagioni di Big Little Lies sono disponibili on demand su Sky Box Sets.