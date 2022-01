Su Netflix arriva Black Knight, una nuova (e attesissima) serie sudcoreana sulla vita degli uomini nel 2071

Netflix continua a puntare sulle serie sudcoreane e, dopo il grande successo di Squid Game, lavora a un nuovo racconto distopico con un cast straordinario che include Kim woo-bin, E Som e Kang you-seok. Si intitola Black Knight e racconta la storia di un futuro immaginario dove gli uomini sono costretti a vivere attaccati a respiratori a causa dell'eccessivo inquinamento ambientale. Ma entriamo più nel dettaglio per scoprire tutto quello che sappiamo su Black Knight dalla trama alla data di uscita sul catalogo Netflix.

Di cosa parla Black Knight

Black Knight racconta la vita nel 2071 dove solo l'1% dell'umanità è sopravvissuto e, nei territori desolati della penisola coreana, si è instaurata una rigida stratificazione sociale. In questo sistema i corrieri svolgono un ruolo cruciale e questa carriera rappresenta l'unica speranza di salvezza per i rifugiati. In una realtà caotica, Black Knight racconta la storia del leggendario corriere "5-8" con le sue eccezionali abilità di combattimento e del rifugiato "Sawol", che sogna di seguire le sue orme. La serie è tratta dall'omonimo webtoon vincitore dell'E-IP Award all'Asian Film Market, un evento che riunisce autori di serie, romanzi web e webtoon con gli specialisti dell'intrattenimento in grado di rielaborare questi contenuti nei formati più disparati. La storia si è fatta notare per la sua premessa creativa, che ridefinisce una professione comune e trasforma i corrieri in un gruppo unico nel suo genere, responsabile della sopravvivenza dell'umanità. Cho promette di realizzare una serie ricca d'azione attraverso il gusto per lo storytelling, le scene mozzafiato e la fotografia raffinata che ha già mostrato in titoli come Master, Cold Eyes, e The World of Silence.

Il cast di Black Knight

Il leggendario corriere "5-8" sarà interpretato da Kim woo-bin, che ha conquistato il pubblico con film come Master, Twenty e The Con Artists, e serie quali Uncontrollably Fond e Inheritors. Black Night segna inoltre la nuova attesa collaborazione tra Kim e Cho, per la prima volta insieme dopo Master. L'astro nascente Kang you-seok sarà Sawol, un rifugiato che sogna di diventare un corriere proprio come il suo beniamino "5-8". Kang ha intrapreso la strada verso il successo con ruoli diversi in serie drammatiche come The Grotesque Mansion: The Original, Light on Me, Start-Up e Once Again. E Som vestirà i panni di Seolah, un'ufficiale della Defense Intelligence Command che salva la vita di Sawol e decide di prendersene cura. E Som ha mostrato il suo grande talento con interpretazioni d'impatto nei lungometraggi Samjin Company English Class, Inseparable Bros, Microhabitat e nella serie drammatica Taxi Driver.

Quando esce Black Knight su Netflix

Per ora non abbiato una data di uscita esatta di Black Knight, essendo la serie ancora in fase di produzione, ma possiamo immaginare di poterci addentrare in questa interessantissima storia già dalla fine del 2022 o inizio 2023.