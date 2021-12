Blanca, seconda stagione: quando inizia, trama, cast e anticipazioni

Ascolti record per Blanca, che chiude con oltre cinque milioni e mezzo di spettatori e il 27% di share. Un successo consolidato puntata dopo puntata, che spalanca le porte a una seconda stagione. La fiction di Raiuno, una co-produzione di Lux Vid e Rai Fiction, avrà un secondo capitolo che potrebbe andare in onda già per la fine del 2022.

A confermarlo è stato Luca Bernabei, produttore e ad di Lux Vide: "Il concetto di Blanca è che siamo tutti un po' disabili e dobbiamo lottare per superare un ostacolo - ha detto in un'intervista a Repubblica - Siamo inadeguati rispetto ai compiti che il mondo ci richiede, ma lottiamo. La bellezza di questi personaggi è che superano le proprie difficoltà. Stiamo già lavorando alla seconda stagione, ma non dimentichiamo che il primo supereroe è stato don Matteo, il detective dell'anima".

La trama e le anticipazioni di Blanca 2

La seconda stagione di Blanca, dunque, è già in lavorazione. Il finale chiuso della prima fa pensare che ci sarà una storia tutta nuova da raccontare, con sviluppi interessanti per i personaggi, ma per il momento nessuna anticipazione. L'unica certezza è che sarà sempre ambientata a Genova e Blanca verrà probabilmente assunta in polizia.

Quando inizia Blanca 2

Le riprese di Blanca 2 inizieranno nel 2022 ed è possibile che le nuove puntate andranno in onda entro la fine dell'anno. Verosimilmente tra novembre e dicembre, come è stato per la prima stagione.

Il cast di Blanca 2

Maria Chiara Giannetta tornerà a vestire i panni della protagonista e molto probabilmente ritroveremo anche Giuseppe Zeno nel ruolo dell'ispettore Liguori e Pierpaolo Spollon nel ruolo di Nanni. Ci sarà ovviamente Linneo, l'inseparabile cane guida di Blanca. Anche gli altri personaggi dovrebbero essere tutti confermati, da Carità (Gualtiero Burzi) all'esilarante commissario Bacigalupo, interpretato dal comico genovese Enzo Paci. Non è escluso l'arrivo di new entry nel cast.