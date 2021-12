Stasera, lunedì 13 dicembre, alle 21.25 su Raiuno, la quarta puntata di Blanca, il crime drama liberamente ispirato all'omonimo romanzo di Patrizia Rinaldi. La fiction, una co-produzione di Lux Vid e Rai Fiction con Maria Chiara Giannetta e Giuseppe Zeno, racconta lo straordinario viaggio di una giovane donna non vedente che ha la possibilità di realizzare il sogno che aveva sin da bambina: diventare una consulente della polizia.

Ambientata a Genova, la serie si snoda in sei puntate. E' la prima produzione al mondo ad aver utilizzato l'olofonia, una speciale tecnica di registrazione del suono che permette di riprodurlo in modo simile a come viene percepito dall'apparato uditivo dell'uomo. Ascoltando la serie con semplici cuffie, lo spettatore sentirà come se fosse al posto di Blanca, per capire meglio come sente lei e come ricostruisce il mondo. Anche per questo Blanca rappresenta un'autentica novità nel panorama delle produzioni televisive.

Blanca, le anticipazioni della quarta puntata

Nel nuovo episodio, intitolato Blu Profondo, i nostri indagano su un traffico di reperti nazisti che farebbe capo a Lorenzo, ex spacciatore che ora gestisce il diving center della famiglia della sua fidanzata. Ma un uomo può davvero cambiare vita? Questa domanda se la pone anche Blanca, cercando di capire cosa prova per Liguori, sempre più sfuggente, e per Nanni. Nel frattempo, a sua insaputa, qualcuno si insinua a spiarla nella sua stessa casa.