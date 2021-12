Stasera, lunedì 6 dicembre, alle 21.25 su Raiuno, la terza puntata di Blanca, il crime drama liberamente ispirato all'omonimo romanzo di Patrizia Rinaldi. La fiction, una co-produzione di Lux Vid e Rai Fiction con Maria Chiara Giannetta e Giuseppe Zeno, racconta lo straordinario viaggio di una giovane donna non vedente che ha la possibilità di realizzare il sogno che aveva sin da bambina: diventare una consulente della polizia.

Ambientata a Genova, la serie si snoda in sei puntate. E' la prima produzione al mondo ad aver utilizzato l'olofonia, una speciale tecnica di registrazione del suono che permette di riprodurlo in modo simile a come viene percepito dall'apparato uditivo dell'uomo. Ascoltando la serie con semplici cuffie, lo spettatore sentirà come se fosse al posto di Blanca, per capire meglio come sente lei e come ricostruisce il mondo. Anche per questo Blanca rappresenta un'autentica novità nel panorama delle produzioni televisive.

Blanca, le anticipazioni della terza puntata

Nel nuovo episodio, intitolato Io ballo da sola, proprio quando Blanca cerca di convincersi che non le importa di Liguori, avendo scoperto la sua relazione con la giornalista Marinella, il figlio di lei scompare. Il commissario Bacigalupo pensa a un allontanamento volontario, ma Blanca scopre che il piccolo Gabriele è stato rapito. Blanca collabora alle indagini ascoltando le intercettazioni dei rapitori, ma si sente pronta a fare la differenza anche sul campo, non solo dietro le quinte. La sua scelta, però, avrà conseguenze gravi per lei.