"Bleach", per la prima volta gli episodi doppiati in italiano. E presto in arrivo la nuova stagione

Una notizia che fa felici tutti gli appassionati di manga e anime in Italia: la serie tv di Bleach arriva per la prima volta nel nostro Paese doppiata in italiano. Bleach sbarca infatti su Amazon Prime Video, la data di uscita ufficiale è il giorno 26 aprile.

"A 15 anni dall’uscita in Giappone, la prima stagione della serie anime Bleach sarà disponibile in esclusiva su Prime Video per la prima volta nella versione doppiata in italiano. A seguire, le successive 4 stagioni saranno disponibili una al mese" è l'annuncio ufficiale fatto da Amazon, che si conferma così un porto sicuro per gli amanti delle serie animate, che siano novità dagli USA come Invincible (che ha debuttato la scorsa settimana ottenendo subito un ottimo riscontro), o che siano grandi classici dell'animazione giapponese come L'Attacco dei Giganti, Lupin o, appunto, Bleach.

Di cosa parla Bleach, l'anime dal 26 aprile doppiato in italiano su Prime

Tratto dal manga di Tite Kubo che ha venduto oltre 120 milioni di copie nel mondo, Bleach è considerato dai fan uno dei tre anime d’azione più seguiti al mondo negli anni Duemila ed è entrato varie volte nella top ten della tv giapponese.

Bleach racconta la storia del quindicenne Ichigo Kurosaki, uno studente delle superiori che possiede la straordinaria capacità di vedere i fantasmi. Quando incontra Rukia, una Shinigami (che sono gli dei della morte nella mitologia nipponica) che aiuta le anime perdute a trovare la pace, la sua vita non così normale diventa ancora più speciale, perché Rukia, dopo uno scontro con un Hollow (uno spirito maligno), gli trasferisce per errore tutti i suoi poteri.

Per questo errore Rukia verrà condannata a morte nella Soul Society (la società delle anime, ovvero l'aldilà), mentre Ichigo, che la sostituisce nel suo compito di accompagnare le anime dei defunti verso la Soul Society, decide di salvarla con l'aiuto di un gruppo di amici e di potenti spiriti.

Chi sono i doppiatori italiani di Bleach

I doppiatori italiani sono: Federico Viola (Ichigo Kurosaki), Martina Tamburello (Rukia Kuchiki), Ruggero Andreozzi (Uryu Ishida), Claudio Moneta (Isshin Kurosaki), Giada Bonanomi (Orihime Inoue), Marcello Moronesi (Yasutora "Chad" Sado), Luca Ghignone (Don Kan’onji) e Stefano Ferrari (Kon).

La regia è di Noriyuki Abe, il Character Design di Masashi Kudo, l'art direction di Natsuko Suzuki e Sawako Takagi. Il direttore della fotografia è Toshiyuki Fukushima, le musiche di Shiro Sagisu. L'anime è prodotto da Studio Pierrot.

E la nuova stagione di Bleach quando arriva?

Il manga originale da cui è tratto Bleach è uscito per la prima volta in Giappone il 7 agosto 2001. In occasione del ventennale, Tite Kubo aveva rivelato nei mesi scorsi che sarebbe stata prodotta una nuova stagione dell'anime di Bleach, che dovrebbe colmare gli archi temporali e le vicende non trattate nella serie che ora arriva su Prime Video.

Al momento non ci sono notizie ufficiali né sulla trama né sulla data di uscita delle nuove puntate di Bleach, ma a questo punto è lecito chiedersi se dietro alla decisione di Amazon di mettere in catalogo Bleach doppiato in italiano, in collaborazione con l'editore italiano Dynit, ci sia la possibilità che nei prossimi mesi anche la nuova stagione di Bleach arriverà in streaming su Prime Video.