Blocco 181, il trailer e le anticipazioni della "nuova Gomorra milanese" in arrivo su Sky

L'etichetta di "nuova Gomorra" ce la siamo già giocata con la romana Christian, di cui ora aspettiamo con impazienza la (conferma ufficiale della) seconda stagione. Ma dopo aver visto le immagini del primo teaser trailer di Blocco 181, la nuova serie Sky Original di e con il cantautore Salmo, è difficile resistere alla tentazione di parlare di "nuova Gomorra milanese".

Ecco quindi tutte le anticipazioni di Blocco 181, dalla data di uscita al cast e alla trama, e infine il teaser di questa nuova, promettente, prima serie tv in-house Sky Studios italiana, prodotta con TapelessFilm e Red Joint Film

Quando esce Blocco 181 su Sky

Quella che viene definita come "una favola nera iperrealistica in otto episodi ambientati tra le comunità multietniche della Milano di oggi" arriverà a maggio su Sky e in streaming su NOW. La serie sarà disponibile in tutti i territori in cui Sky è presente..

Il cast della serie

Diretta da Giuseppe Capotondi (Suburra – La serie, La Doppia Ora) con Ciro Visco (Gomorra, Non mi lasciare, Doc – Nelle tue mani) e Matteo Bonifazio, Blocco 181 vede il debutto, in un ruolo per lui inedito, del pioniere del rap italiano Salmo, che della serie è supervisore e produttore musicale, produttore creativo e attore.

Protagonisti tre giovani e talentuosi attori: Laura Osma (El Chapo), Alessandro Piavani (Blanca, House of Gucci, La Mafia Uccide Solo d'Estate – La serie) e Andrea Dodero (Non Odiare, Mental, L'Allieva).

Blocco 181 è una produzione Sky Studios con TapelessFilm e Red Joint Film. Autori del soggetto di serie sono Paolo Vari, Francesca De Lisi, Dario Bonamin, Mirko Cetrangolo e Marco Borromei. La sceneggiatura è di Francesca De Lisi, Dario Bonamin, Andrea Nobile con Giuseppe Capotondi, Matteo Bonifazio, Paolo Vari e Stefano Voltaggio.

Le foto di scena sono firmate da Gabriele Micalizzi, tra i fotoreporter di guerra più noti e apprezzati al mondo e collaboratore di testate internazionali tra cui The New York Times, Herald Tribune, The New Yorker, Newsweek, Stern, Wall Street Journal.

Cosa vedremo nella serie

A fare da sfondo all'intero racconto – tra conflitti generazionali, empowerment femminile, ambizione e, soprattutto, lotta per la conquista del potere – il Blocco 181, un complesso edilizio della periferia milanese che diventerà teatro di una storia d'amore, di vendetta, di libertà e di affermazione personale. I tre ragazzi al centro della storia provengono da realtà diverse, eppure sono legati da qualcosa di più forte: Bea (Laura Osma) è una ragazza latino-americana, divisa tra la fedeltà alla sua famiglia e alla sua gang e la voglia di cambiare vita; Ludo (Alessandro Piavani) e Mahdi (Andrea Dodero) sono due amici uniti come fratelli. Salmo è Snake, braccio destro (armato) di Lorenzo, un dealer interpretato da Alessandro Tedeschi (Petra, Curon, Non Mentire), amico d'infanzia e alleato di Rizzo, il boss del quartiere, interpretato da Alessio Praticò (Il Miracolo, Il Cacciatore, Il Traditore).

Il trailer di Blocco 181

Lo skyline di Milano, con i nuovi, scintillanti grattacieli in vetro e acciaio mai così vicini ai complessi in cemento a vista della periferia, introduce il teaser trailer rilasciato oggi di BLOCCO 181. Ecco le immagini.