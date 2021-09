Il mistero dello strano oggetto avvistato (quasi) identico in due nuove serie tv Disney+

Martedì 21 settembre è uscito su Star, la sezione per adulti della piattaforma di streaming Disney+, il 5° episodio (titolo italiano "L'uomo psichedelico", titolo originale "Twist") di Only Murders in the Building, la serie tv con Steve Martin, Selena Gomez e Martin Short che parla di una morte misteriosa all'interno di un lussuoso condominio di New York.

Mercoledì 22 settembre, sempre su Star, sono usciti i primi tre episodi di Y: L'ultimo uomo, la nuova serie tv distopica che parla di un mondo in cui tutti i mammiferi con cromosoma Y, cioè in pratica coloro che sono nati maschi (non solo gli uomini, e non tutti gli uomini, come sa chi sta seguendo la serie, ma non è il momento di fare spoiler).

Al di là del fatto che entrambe le serie sono ambientate, del tutto o in parte, a New York, c'è ben poco in comune tra Only Murders in the Building e Y: The Last Man, dal punto di vista della storia. Però, come avrà notato qualcuno con la vista di falco (e Hawkeye non c'entra), c'è un piccolo dettaglio che unisce la quinta puntata di OMYTB e la prima di Y, cioè un particolare e apparentemente insignificante oggetto di scena.

Stiamo parlando di un pupazzo a molla da cruscotto che rappresenta una donna hawaiiana che balla. Una "Hula dancer", una ballerina di hula (il ballo tipico hawaiano") o "car dashboard bobblehead", ovvero un pupazzo a molla da cruscotto di automobile.

Se non ci avete fatto caso, ecco le immagini:

Quest'immagine è tratta da Only Murdes in the Building (come quella in cima a questo articolo), circa a 7 minuti dall'inizio della quinta puntata

Questa scena invece si svolge dopo circa un minuto dall'inizio di Y: L'ultimo uomo. Senza ombra di dubbio, sono due pupazzi da macchina che si somigliano moltissimo, e a parte il colore della gonna e la posizione delle braccia sono praticamente identici. "Coincidenze? Io non credo" viene da dire, citando il famoso meme social di Adam Kadmon.

La possibile spiegazione del misterioso pupazzo ricorrente

E allora, perché nel giro di due giorni, in due serie tv molto diverse tra loro, abbiamo visto lo stesso oggetto quasi uguale? Al momento, non c'è nessuna spiegazione ufficiale da parte della Disney, ma un'ipotesi la possiamo fare, in attesa di conoscere la verità.

La nostra ipotesi, forse campata per aria o forse no, è che questa coincidenza abbia a che fare con l'assonanza che c'è tra Hula, il ballo tipico delle Hawaii, e Hulu, la piattaforma di streaming (di proprietà della Disney) che ha prodotto entrambe le serie tv, visibili in Italia su Star perché Hulu non c'è nel nostro Paese.

È vero che il nome di Hulu non ha niente a che fare con le Hawaii, perché deriva da due parole cinesi che si pronunciano quasi uguali (ma non proprio) e che vogliono dire "zucca a fiasco" e "registrazione interattiva". Fu scelta dai creatori di Hulu perchè il mix tra i due significati (il secondo è più ovvio, il primo è un simbolo di contenitore di cose preziose) sembrava particolarmente azzeccata per una piattaforma di streaming a pagamento.

Ma, almeno per il momento, ci sembra la teoria più probabile per spiegare questa curiosa coincidenza tra due serie tv che, per il resto, non avrebbero apparentemente motivo di essere accomunate da questo singolare oggetto.