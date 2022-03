Il graphic novel "Bodies" diventa una serie tv Netflix

Netflix ha appena ordinato una nuova serie tv tratta da uno dei graphic novel più noti degli ultimi anni: Bodies di Si Spencer. Si tratterà di una serie crime/thriller incentrata su una trama che racconta la storia di quattro detective in quattro diverse epoche che indagano sullo stesso omicidio. Ad adattare questo nuovo attesissimo titolo Netflix sarà lo sceneggiatore Paul Tomalin mentre alla regia ci sarà Marco Kreutzpaintner e Haolu Wang, nome dietro Doctor Who.

Tutto quello che sappiamo sull'adattamento tv di Bodies

Netflix ha ordinato 8 episodi di Bodies che racconterà un'avvincente storia crime/thriller con quattro protagonisti e quattro diverse epoche storiche. Si inizia con l'eccentrico Edmond Hillinghead e la sua indagine su un omicidio a Whitechapel risalente agli anni '90 dell'Ottocento. Poi ci saranno gli anni '40 con Karl Whiteman che prenderà in carico il caso, si passerà poi al 2010 dove a indagare sull'omicidio sarà Shahara Hasan e, infine, passiamo a un 2050 post-apocalittico con Maplewood come protagonista.

Quando esce Bodies su Netflix

Non abbiamo ancora una data certa per l'uscita di Bodies su Netflix ma possiamo immaginare che essendo la serie appena stata ordinata, potremo vederla tra la fine del 2022 e l'inizio del 2023.