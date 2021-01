Bonding 2: torna su Netflix la comedy stravagante con 8 nuovi episodi

Torna su Netflix la serie sul mondo BDSM, Bonding, che con la sua prima stagione avevo conquistato una fetta di pubblico non indifferente e intrigato anche i più restii sul tema. Lo show, infatti, grottesco e stravagante sia negli argomenti trattati che nella sua struttura, ogni episodio infatti dura solo 15 minuti, si era fatto largo nella piattaforma streaming fino ad aggiudicarsi una seconda stagione. Gli otto nuovi episodi di Bonding 2, infatti, usciranno su Netflix il 27 gennaio 2021 e rirpenderanno il racconto della doppia vita della protagonista, Tiffany e del suo amico Pete alle prese con la loro nuova vita al college insieme ai loro ex compagni di liceo e con il lavoro da dominatori professionisti. Tra storie d'amore, manette, fruste e catene, Tiffany vive la sua vita da dominatrice di notte e da studentessa di giorno per una serie dai toni spiazzanti, divertenti, ironici e veloci. L'annuncio del rinnovo di questa serie risale allo scorso anno e venne fatto dallo showrunner Rightor Doyle che ha portato avanti il suo progetto per nuovi episodi nonostante le restrizioni dovute alla pandemia.

Bonding 2: la trama

I nuovi episodi della serie vedranno i protagonisti alle prese con una reputazione rovinata a casua di alcuni disastri raccontati nella prima stagione che iniziano a frequentare una nuova scuola per la pratica di bondage ma uno di loro, Pete, sembra non dedicare la giusta attenzione allo studio mettendo a repentaglio anche l'amicizia con gli altri componenti del gruppo.