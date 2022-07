Boo, Bitch su Netflix è un piccolo guilty pleasure per chi ha voglia di leggerezza

Boo, Bitch

Anche se nessuno lo ammetterà ad alta voce, ci sono delle volte in cui si ha voglia di guardare una serie TV da adolescenti, di quelle con una trama semplicissima e che si sa già come andranno a finire. Tutto solo per quella bellissima sensazione di conforto data dal conosciuto, dal familiare, dalla linearità dei teen drama che non sconvolgono mai più di tanto e che ci piacciono proprio per questo. Ecco il perfetto guilty pleasure per tutti gli adulti che hanno voglia di tornare un po' ai tempi del liceo è Boo, Bitch, una nuova serie Netflix che, in otto episodi, vi riporterà ai "drammi" liceali del ballo di fine anno, dell'annuario, delle amicizie vere (e finte), i primi amori, delle feste in cui ci si sentiva inadeguati e, il tutto, con un twist di trama di genere paranormal: c'è di mezzo un fantasma.

Non aspettatevi grandi cose da questa serie ma la piacevolezza, la leggerezza e anche qualche piccolo insegmanento di vita che fa sempre ben, sì, aspettateveli. E poi, a dare ancora più senso alla scelta di questo teen drama è il fatto che gli episodi durano poco, la trama, vuoi o non vuoi, ti prende quindi vuoi vedere come andrà a finire e, verso il gran finale di serie, c'è anche un bel colpo di scena (bisogna ammettere, inaspettato). Quindi, nel complesso, la visione vale la pena.

Uno degli aspetti più interessanti di questa storia è che fa riflettere su quanto sia importante una vita spesa essendo se stessi e non nascondendosi. É molto bello il messaggio di altruismo, amicizia e lo spingere a esporsi senza paura che dà questa serie e che spesso abbiamo bisogno di sentirci dire un po' sempre, anche da grandi.

Per quanto semplice e poco appetibile dalla copertina, questa serie risulta essere una bella visione e, perché no, un piccolo guilty pleasure da tenerci per noi. E a volte, ci sta tutto.

Voto: 6