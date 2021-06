Boris, in arrivo la quarta stagione: le interviste al cast

Attendere qualche minuto: stiamo preparando il video...

'Siamo tutti Boris, un libro scritto a cazzo di cane'. E' di Gianluca Cherubini e Marco Ercole l'idea - e l'impresa - di creare un backstage cartaceo di quella che è senza alcun dubbio la serie tv italiana più esilarante dell'ultimo decennio, diventata un vero e proprio fenomeno culturale. Edito da Bibliotheka Edizioni, il volume - dedicato a Mattia Torre, uno degli sceneggiatori, scomparso nel 2019 - analizza i retroscena di 'Boris' attraverso interviste, curiosità e foto inedite, ed ha visto la partecipazione di tutti gli attori del cast.

La sorprendente reunion di ieri a Roma, alla Casa del Cinema, è stata un'occasione per parlare con i protagonisti della quarta attesissima stagione, che andrà in onda su Star, la nuova piattaforma di streaming integrata con Disney+. Le riprese non sono ancora iniziate, spiega Francesco Pannofino - nella serie René Ferretti - e poi rivela: "Abbiamo cominciato a leggere le sceneggiature. Sempre lo stile grande degli autori, veramente un umorismo raffinatissimo, che io adoro. Non c'è neanche bisogno di inventarsi niente, è già tutto lì, scritto, bello. Neanche la fatica devi fare, giusto imparare a memoria. Ormai i personaggi li abbiamo tutti in pugno. Sarà una bella avventura". Ha risposto presente anche Caterina Guzzanti, che interpreta l'assistente alla regia Arianna dell'Arti: "Sono sempre stata un po' perplessa rispetto alla quarta stagione - ci racconta - Sono d'accordo con la teoria che non bisogna mai superare la terza, come dicono gli sceneggiatori, però ci sono volentieri e lo faccio con la massima gioia". E poi ecco ancora Paolo Calabresi, alias Biascica il capo elettricista, lo stagista Alessandro Tiberi, Valerio Aprea, Andrea Sartoretti, Massimo De Lorenzo, Eugenia Costantini, Luca Amorosino. Saranno ancora tutti Boris.