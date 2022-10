Boris 4, i nuovi tormentoni che ci accompagneranno nei prossimi anni

Dopo La Divina Commedia di Dante e I Promessi Sposi di Manzoni, l'opera d'arte italiana che ha lanciato più modi di dire è probabilmente la serie tv Boris. "Dai dai dai", "apri tutto/smarmella" e "chiudi tutto", "gli straordinari de Libeccio", "così de botto senza senso": l'elenco delle battute delle vecchie stagioni che negli anni sono diventati meme, modi di dire ed espressioni di uso comune è sterminato.

Allora proviamo ad aggiornarlo con la lista dei nuovi tormentoni, delle nuove battute memorabili e virali di Boris 4, la nuova stagione appena uscita su Disney+ dopo oltre dieci anni di suppliche dei fan. Con l'aiuto di Twitter, ecco quindi i momenti topici di Boris 4, ma prima un'avvertenza: se ce ne siamo dimenticati qualcuno non esitate a ricordarcelo nei commenti!

il medico ha detto che per tre mesi, io non posso pensare. E quindi, nel mio reparto, per tre mesi, non pensa nessuno!#boris4