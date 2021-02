"Così, de botto" la notizia ufficiale: la quarta stagione di Boris arriva davvero

"Così, de botto, senza senso" arriva la notizia che milioni di italiani aspettavano da più di dieci anni: la quarta stagione di Boris si arà, anzi si sta già facendo.

Ad annunciarlo è stato "il direttore di produzione de Gli Occhi del Cuore" Sergio Vannucci, o meglio l'attore che nella serie tv italiana più cult di sempre lo interpretava, e lo interpreterà nuovamente, ovvero Alberto Di Stasio.

Nel corso di una chiacchierata in diretta su Twitch con Alessandro Covone, Di Stasio ha sganciato la bomba. Parlando della sua carriera di attore, dall'amore per il teatro a quello per Mariangela Melato, dal cinema alla televisione, Di Stasio ha detto, mentre l'intervistatore si allargava in un sorriso crescente: "Fino ad arrivare a Boris 1, Boris 2, Boris 3 e se posso... sottovoce... tanto non ci ascolta nessuno... si farà la quarta stagione di Boris". Per ascoltare l'annuncio dalla diretta voce di Di Stasio / Vannucci, si può cliccare sul video di Twitch di Kovone, dal minuto 9.30.

Quando andrà in onda Boris 4?

Di Stasio aggiunge qualche particolare, per solleticare ulteriormente la fantasia dei fan. Spiega che al momento la nuova attesissima stagione di Boris è in fase di scrittura: non ci sarà il compianto Mattia Torre, il grande sceneggiatore e autore morto a soli 47 anni nel 2019: ci sono Luca Vendruscolo e Giacomo Ciarrapico, che con Torre avevano sceneggiato il soggetto ideato da Luca Manzi e Carlo Mazzotta, e Di Stasio dice che probabilmente si aggiungerà qualche nuovo sceneggiatore. Ciarrapico già nel 2013 aveva detto che la quarta stagione si sarebbe fatta, ma in otto anni le speranze degli appassionati si erano ovviamente spente, almeno sino a ora.

"Iniziamo a girare in estate" comunica poi "Sergio". Quanto alla data di uscita, Di Stasio dice che probabilmente la serie andrà in onda in autunno, o probabilmente all'inizio del 2022.

Dove andrà in onda la nuova stagione di Boris?

Covone chiede poi se la quarta stagione di Boris sarà trasmessa in televisione - le prime tre andarono in onda dal 2007 al 2010 su Fox e su FX per gli abbonati di Sky, e poi su Cielo in chiario - ma Di Stasio spiega che questa volta sarà diverso. "No, in piattaforma, dovrebbe andare in piattaforma" dice, e poi aggiunge "Credo che andrà su Netflix".

Boris 4, quindi, dovrebbe diventare una produzione di Netflix che sarà disponibile tra fine 2021 e inizio 2022. Quanto basta a qualunque fan della serie tv per sentirsi "frizzantissimo".