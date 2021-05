Bosch, a giugno su Prime Video la settima e ultima stagione della serie poliziesca: il trailer

Amazon ha presentato oggi il teaser trailer della settima stagione di Bosch, che sarà anche la stagione conclusiva della serie tv poliziesca e sarà basata sul romanzo best-seller di Michael Connelly (autore di tutti i liri che hanno ispirato la serie) The Burning Room (2014) e sul vero caso di incendio doloso da cui è tratto.

Quando esce Bosch 7, l'ultima stagione della serie tv più longeva di Amazon

Gli otto episodi della settima e ultima stagione di Bosch, la serie Amazon Original più longeva, saranno disponibili da venerdì 25 giugno in esclusiva su Amazon Prime Video.

Di cosa parla Bosch 7, la serie tv dal 25 giugno su Prime

La settima e ultima stagione di Bosch di Prime Video vede il motto del detective Harry Bosch al centro della trama: “tutti contano o non conta nessuno”. Quando una bambina di 10 anni muore in un incendio doloso, il detective Harry Bosch rischia tutto per portare l’assassino davanti alla giustizia, nonostante potenti forze siano contro di lui. Il caso, imponente e politicamente delicato, porterà Bosch a confrontarsi con l’estenuante dilemma morale su quanto in là è disposto ad andare per ottenere giustizia.

La serie vede nel cast Titus Welliver nei panni del detective della omicidi Harry Bosch, Jamie Hector è il detective Jerry Edgar, Amy Aquino è il tenente Grace Billets, Madison Lintz è Maddie Bosch e Lance Reddick è il capo della polizia Irvin Irving.

Bosch è prodotta dalla Fabrik Entertainment, una compagnia della Red Arrow Studios, ed è sviluppata per la televisione da Eric Overmyer. Gli executive producer della serie sono Titus Welliver, Elle Johnson, Pieter Jan Brugge, Henrik Bastin, Michael Connelly e Eric Overmyer.

Il teaser trailer di Bosch 7

Eccolo in inglese con i sottotitoli in italiano.