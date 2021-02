Breathe sarà la nuova (e promettente) serie Netflix del creatore di Blindspot

Il regista della serie tv Blindspot, Martin Gero, torna a lavorare a un nuovo progetto dopo la conclusione del suo capolavoro per il piccolo schermo terminato dopo 5 stagioni. La nuova serie di Gero che andrà in onda sulla piattaforma di streaming Netflix di chiama Breathe e racconterà la storia di una sopravvivenza ambientata in Canada. Netflix, per ora ha ordinato sei episodi che verranno diretti e prodotti dallo stesso regista di Blindspot insieme a Warner Bros, lo stesso studio di Blindspot.

La serie viene annunciata come davvero promettente al punto che le prime scene dovrebbero racchiudere un pathos ancora più imponente di quello della serie Nbc con Jaimie Alexander e Sullivan Stapleton. A parlare della scena di inizio di Breathe è la rivista Variety che sottolinea come Gero e il suo collega Brendan Gall, con cui aveva lavorato anche a Blindspot, stanno lavorando a un incipit che vede lo schianto di un aereo nelle terre desolate del Canada in cui una sola donna sopravviverà e sarà costretta a combattere con le sue uniche forze e fino alla disperazione per la sua stessa sopravvivenza.