Tutte le ultime anticipazioni su Bridgerton 2 (oltre alla data di uscita)

Si avvicina l'arrivo del nuovo anno e tra le tante anticipazioni sulle serie TV vecchie e nuove di Netflix, quelle su Bridgerton sembrano essere le più attese dai fan. La serie romantica sulla Londra ai tempi della Reggenza, nata da un'idea (geniale) di Shonda Rhimes, sta per debuttare, infatti, con la sua nuova stagione e i numerosissimi fan della serie non vedono l'ora di scoprire anche il più piccolo dettaglio sulla trama dei nuovi episodi. Cosa accadrà? Chi tornerà del vecchio cast e quali saranno i risvolti di trama di questa appassionante rom-com d'altri tempi? Proprio il giorno di Natale Netflix ha fatto un bellissimo regalo agli appassionati di Bridgerton rivelando la data di uscita della nuova stagione a un anno esatto dall'uscita del primo capitolo della serie che ha saputo battere tutti i record di views (prima dell'arrivo di Squid Game ovviamente). Ma prima di scoprire quando troveremo i nuovi episodi di Bridgerton sul catalogo Netflix, vediamo quali sono tutte le anticipazioni su Bridgerton 2.

Ah, se non lo ricordavate, la serie è stata già rinnovata per la terza e la quarta stagione (presumibilmente su Benedict e Colin) quindi ci farà compagnia ancora per un bel po'.

Bridgerton 2: cosa accadrà nella nuova stagione? Le anticipazioni

Tratta dalla serie di romanzi rosa di Julia Quinn, questa serie in ogni suo capitolo racconta la storia di uno dei fratelli della famiglia Bridgerton. Dopo Daphne adesso è il turno di Anthony, il primogenito della famiglia che deve trovare moglie e sistemarsi. Chi avrà la fortuna di diventare sua moglie? Questo lo sappiamo già, è Kate, (interpretata da Simone Ashley) ma prima di arrivare al proprio lieto fine, Anthony dovrà impegnarsi in un lunghissimo e impegnativo corteggiamento della ragazza. La giovane, infatti, ha origini indiane ma è anche molto testarda quindi farle sciogliere il cuore non sarà facilissimo. Oltre a Kate, la nuova stagione di Bridgerton vedrà la presenza di diverse new entry del cast: c'è Charithra Chandran nei panni della sorella minore di Kate, Edwina, Shelley Conn sarà Lady Mary, la madre delle due che subirà diversi pettegolezzi a causa di uno scandalo che l'ha vista protagonista in passato. E ovviamente c'è ancora Lady Whistledown e vediamo quali altri segreti scottanti avrà da svelarci!

Quando esce Bridgerton 2 su Netflix

La seconda stagione di Bridgerton farà il suo debutto su Netflix la prossima primavera e, nello specifico, il 25 marzo 2022 in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio.

Qui l'annuncio ufficiale della data d'uscita di Bridgerton 2