Bridgerton 2: Simone Ashley di Sex Education entra nel cast della serie Netflix

La star di Sex Education, Simone Ashley, è nel cast di Bridgerton 2. A confermare la notizia, riportata subito dal giornale Deadline e poi Variety, è stato lo stesso colosso dello streaming che ha dichiarato che la Ashley (nei panni di Kate Sharma) sarà la protagonista femminile, nonché il nuovo interesse amoroso di Anthony, il fratello di Daphne interpretato da Johnathan Bailey. La seconda stagione di Bridgerton continuerà a raccontare l'alta società inglese del 19° secolo tra amori romantici, passioni, diversità e inclusività in una stagione che si prospetta un successo così come la prima che è diventata in pochissimo tempo la serie più vista di sempre di Netflix.

Simone Ashley è Kate Sharma in Bridgerton 2

La nuova protagonista del secondo capitolo di Bridgerton, Kate, è una donna indipendente che è nuova nel mondo degli eventi dell'alta società inglese e per Anthony, conquistarla non sarà compito facile. Come già avevamo confermato in precedenza la seconda stagione di Bridgerton sarà incentrata su Anthony, il fratello più grande dei Bridgerton, e sul suo ricercato matrimonio. La serie, infatti, dovrebbe trarre ispirazione dal secondo libro della saga di Julia Quinn, “The Viscount Who Loved Me.” La nuova protagonista di Bridgerton 2, Simone Ashley è già nota al pubblico per aver interpretato il ruolo di Olivia in "Sex Education" e aver recitato anche in "The Sisters", “A Working Mom’s Nightmare,” “Casualty,” “Pokémon Detective Pikachu” and “Broadchurch.”