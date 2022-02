Che fine faranno Daphne e Simon in Bridgerton 2?

C'è grande attesa per l'uscita della seconda stagione di Bridgerton che sarà dedicata a Anthony, il figlio maggiore della famiglia. A poco più di un mese da quello che sarà il suo debutto, però, tutti sembrano farsi un'unica domanda: "Che fine faranno i duchi di Hastings, Daphne e Simon?" Dopotutto i due grandi protagonisti della prima stagione della serie targata Shondaland sono stati proprio loro e, anche se dell'affascinante duca dovremo fare a meno nella seconda stagione, abbiamo qualche anticipazione su quelli che saranno i risvolti di trama relativi a questi due personaggi interpretati da Phoebe Dynevor e Regé-Jean Page. Bridgerton 2 continuerà a seguire la storyline dei romanzi rosa di Julia Quinn a cui si ispira la serie ma quale è il destino dei duchi di Hastings nel secondo capitolo della storia? A riverlarlo è stato la stessa Phoebe Dynevor che ha confermato, all'Entertainment Weekly, che Daphne ci sarà nella seconda stagione di Bridgerton nel ruolo di guida per suo fratello alla ricerca di una consorte. Simon, invece, come già annunciato da Netlfix, non ci sarà ma le voci di corridoio parlano di un cameo.

Bridgerton 2: qual è il destino di Daphne e Simon

I due duchi di Hastings non usciranno di scena nel racconto della grande storia familiare di Bridgerton. Una cosa è certa, però, non saranno più i protagonisti della storia che sarà, invece, incentrata su Anthony. Daphne, in questa nuova stagione, secondo quanto affermato dallo showrunner Chris Van Dusen sarà senza dubbio cresciuta e vestirà i panni di una moglie devota, una mamma e una sorella molto legata ai suoi fratelli. Le dinamiche, quindi, saranno decisamente diverse dalla prima stagione rovesciandosi e facendo diventare Daphne l'impicciona nella vita privata di suo fratello.

«Ora lei è l'adulta della famiglia, la roccia dei suoi fratelli - commenta Van Dusen - sa cosa significa l'amore, il matrimonio e dovrà trasmettere tutte le nuove conoscenze acquisite a Anthony»

La famiglia Bridgerton, così come il pubblico, avrà inoltre modo di vedere i cambiamenti di Daphne durante un viaggio nella dimora di campagna della famiglia, che ha anticipato Phoebe Dynevor, dove la donna sarà molto più sciolta e avvezza alle faccende della vita mostrando tutto il suo lato più spensierato e divertente. Che sia in questa occasione che rivedremo il duca di Hastings in un cameo? Per ora non lo sappiamo però, l'attore, spinto da GQ Uk a rivelare se ci sarebbe stato o meno nella nuova stagione di Bridgerton aveva detto che non poteva dire nulla a riguardo, sottolineando, però, tutta la bellezza del sorprendersi per qualcosa di inaspettato. Che sia un indizio? Staremo a vedere.

Quando esce Bridgerton 2 su Netflix

Sarà possibile trovare la nuova serie di Bridgerton sul catalogo della piattaforma di streaming a partire dal 25 marzo 2022 in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio.