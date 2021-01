È ufficiale, Bridgerton avrà una seconda stagione: tutte le anticipazioni

“Dopo i pettegolezzi degli ultimi giorni, è un onore per me comunicarvi che Bridgerton tornerà ufficialmente per una seconda stagione. Spero che abbiate messo da parte una bottiglia di ratafià per questa deliziosa occasione". Sono queste le parole che Lady Whisteldown ha rivolto ai fan dell'amatissima serie di Shondaland per annunciare l'inizio delle riprese della seconda stagione. Il cast, infatti, tornerà sul set nella primavera 2021 per registrare le nuove avventure della famiglia Bridgerton e, nello specifico, quelle del nuovo protagonista della serie: Lord Anthony Bridgerton.

Bridgerton 2 avrà un nuovo protagonista: è Lord Anthony

"La mia penna sarà pronta per riferire tutte le sue vicissitudini d’amore" continua Lady Whisteldown nella sua lettera di annuncio ai fan e conferma quindi i rumors che volevano che il fratello di Daphne fosse il nuovo centro nevralgico dei gossip della misteriosa scrittrice della Londra del 1800.

Bridgerton 2: data di uscita e trama

Per ora, non si ha ancora nessuna certezza sulla data di uscita della seconda stagione di Bridgerton e sulla trama della serie. Come ha sottolineato la stessa Lady Whistledown, infatti, "al momento non sono incline a riferire alcun particolare. La pazienza, dopotutto, è una virtù" , e chi siamo noi per contraddirla!

Il video annuncio di Bridgerton 2