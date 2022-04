Bridgerton supera se stessa. La stagione 2 è la serie Netflix più vista di sempre (in lingua inglese)

Sono passati 28 giorni dall'uscita di Bridgerton 2, tutti quelli che servono per far sì che la piattaforma di streaming possa tirare le somme del successo di un prodotto. Come se l'è cavata la seconda stagione della serie Shondaland tratta dai romanzi rosa di Julia Quinn? Niente male visto che è riuscita a superare la stagione precedente e diventare il titolo Netflix in lingua inglese più visto di sempre sulla piattaforma di streaming.

Prima nella top 10 e non è certo una sorpresa dato che nelle ultime settimane non si è fatto altro che parlare sui social, sui giornali e per strada della storia d'amore tra Anthony Bridgerton e Kate Sharma, una coppia che ha saputo non solo reggere il confronto con i predecessori Simon e Daphne ma che con la sua riservatezza, grazie e delicatezza è entrata nel cuore di tutti.

Ed è così che Bridgerton 2 ha raggiunto un totale di 627.11 milioni di ore di visualizzazione nelle prime quattro settimane dal suo debutto su Netflix mentre la prima stagione della serie, nello stesso periodo di tempo aveva totalizzato "solo" 625.49 milioni di ore di views, passando, quindi al secondo posto in classifica.