Bridgerton 2: Netflix pubblica in anteprima un pezzo della seconda stagione

Manca sempre meno all'uscita di Bridgerton 2! La serie Netflix ideata da Shonda Rhimes e tratta dal ciclo di libri rosa di Julia Quinn sta per tornare con i nuovi episodi del capitolo 2 dedicati al primogenito della famiglia Bridgerton, Anthony e alla sua ricerca dell'amore. Se, finora, non avevamo ancora avuto anticipazioni particolari sui nuovi episodi di Bridgerton 2, se non le novità riguardanti il cast (tra cui l'addio del Duca di Hastings) e l'andamento delle riprese, a oggi, in occasione del primo grande evento Netflix dedicato al mondo delle serie tv, Tudum, è stato pubblicato il primo video in anteprima di Bridgerton 2.

Ma entriamo più nel dettaglio per scoprire cosa ci aspetta da Bridgerton 2 e quali sono le "vibes" dei nuovi episodi dopo che, la prima stagione della serie, è stata in grado di entrare nel cuore di milioni di spettatori in tutto il mondo.

Il video anteprima di Bridgerton 2

Cosa dobbiamo aspettarci da Bridgerton 2

Nel video pubblicato da Netflix che mostra, in anteprima, un pezzo della seconda stagione di Bridgerton 2 vediamo il protagonista, Anthony Bridgerton in una discussione con una delle sue papabili future spose. La donna, infatti, si fa sentire diventando portavoce di un femminismo innovativo per l'epoca mostrando che le donne sono molto di più di mere "bestie da riproduzione". Ancora una volta Shonda Rhimes sembra essere al passo con i tempi inserendo un dibattito attualissimo in una serie ambientata nella londra del XIX secolo. Cos'altro ci aspetta? Staremo a vedere.

Quando esce Bridgerton 2 su Netflix

La seconda stagione di Bridgerton uscirà sul catalogo della piattaforma di streaming nel 2022 in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio. Per ora, però, non abbiamo una data precisa di pubblicazione ma non ci resta che attendere ulteriori news e goderci queste prime immagini della stagione 2.