Bridgerton 3, addio a un vecchio e amato personaggio

Fan di Bridgerton preparatevi a dire addio a un membro della famiglia perché nella terza stagione della serie targata Shonda Rhimes, uno dei personaggi principali non ci sarà più. Di chi stiamo parlando? Di Daphne che, dopo l'addio di suo marito, il Duca di Hastings, ha deciso di uscire da una storia in cui, ormai, non aveva più motivo di apparire. Il personaggio interpretato da Phoebe Dynevor, infatti, non comparirà nei nuovi episodi del terzo capitolo di Bridgerton così come aveva fatto, invece, nella seconda stagione della serie, pur essendo incentrata sulla vita di suo fratello Anthony. In Bridgerton 3 dove si racconterà l'amore tra Colin e Penelope, cioè Lady Whistledown, Daphne non ci sarà e ad annunciarlo è stata la stessa attrice che le ha prestato il volto che ha deciso di dire addio al personaggio che l'ha resa nota in tutto il mondo, per dedicarsi a nuovi progetti ma non è un per sempre.

Phoebe Dynevor abbandona Bridgerton

Durante un'intervista con Screen Rant, per la premiere del suo nuovo film Fair Play, in anteprima al Sundance Film Festival, Phoebe ha ammesso: "Non ci sarò purtroppo nella terza stagione di Bridgerton, forse in futuro, chissà. Ma in questa terza stagione sarò contenta di essere una spettatrice".

Parole che hanno subito chiarito che Phoebe non è stata coinvolta nelle riprese di Bridgerton 3 e, dopotutto, non è poi una grande sorpresa dato che a lei è già stata dedicata tutta la prima stagione della serie e che già nel secondo capitolo non è stata un personaggio fondamentale nella storia ma solo una comparsa, emersa giusto per dare qualche consiglio d'amore al fratello Anthony. Ma con Bridgerton si sa, un giorno sei protagonista, un altro l'attenzione si sposta su qualcun altro. È lo stesso format della serie a volere che ogni stagione sia dedicata su un membro diverso della famiglia Bridgerton.

Però Anthony e Kate faranno la loro comparsa quindi, loro due, aspettateveli di certo.

Quando esce Bridgerton 3 su Netflix

La terza stagione di Bridgerton molto probabilmente non uscirà su Netflix in primavera, coma la stagione precedente ma è attesa per l'estate 2023.