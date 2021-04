Bridgerton avrà una terza e anche una quarta stagione. L'annuncio di Netflix che sorprende i fan

Bridgerton avrà una terza e anche una quarta stagione. A confermare la notizia è la stessa Netflix, la piattaforma di streaming che ha lanciato la serie di Shondaland, che, con un comunicato inatteso, ha dichiarato che ci sarà un continuo, con ulteriori due stagioni, del racconto della storia degli intrighi di corte dei nobili nella Londra del XIX secolo. La seconda stagione di Bridgerton, per ora, è già in produzione e, in linea con i romanzi di Julia Quinn da cui è tratta la serie, metterà al centro della narrazione il fratello maggiore di Daphne, Lord Anthony e la sua ricerca dell'amore in un'atmosfera aristocratica che si basa su alcuni standard che spesso rendono difficile la strada verso la felicità.

«Bridgerton ci ha fatto innamorare - dichiara Bela Bajaria, Head of Global TV di Netflix - Il team creativo, guidato da Shonda, conosceva il materiale e ha prodotto un bellissimo drama, emozionante e romantico. Hanno dei piani entusiasmanti per il futuro e pensiamo che il pubblico continuerà ad apprezzare questo show. Stiamo pianificando di lavorare su Bridgerton per molto altro tempo ancora a venire».

«Dalla prima volta che ho letto la deliziosa storia di Bridgerton di Julia Quinn, sapevo avrebbe affascinato il pubblico - commenta, invece, Shonda Rhimes - Tuttavia, l'evoluzione di questo adattamento non sarebbe stato un successo senza i numerosi e significativi contributi dell'intero team di Shondaland. Il rinnovo della seconda stagione è un forte voto di fiducia nel nostro lavoro e mi sento incredibilmente grato di avere partner collaborativi e creativi come Netflix. Betsy e io siamo entusiasti di avere l'opportunità di continuare a portare il mondo di Bridgerton a un pubblico mondiale»

Questa serie ha saputo conquistare il cuore del pubblico regalandogli quello di cui aveva più bisogno in questo momento storico, cioè la leggerezza. Ed è così che tra intrighi di palazzo, storie di amori combinati, relazioni nascoste, tradimenti, primi amori e tutto il lato difficile della vita matrimoniale, questa serie torna a far compagnia al pubblico con nuove e coinvolgenti storie d'amore che lo accompagneranno ancora per diversi anni. Dopotutto è proprio il racconto dell'amore in tutte le sue forme la chiave di accesso al cuore degli spettatori che, i creatori di Bridgerton, sembrano aver capito davvero bene.